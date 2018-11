Real Madrid reaccionó en la Champions League, superior al Roma en el Olímpico, al que derrotó con goles en la segunda parte de Gareth Bale y Lucas Vázquez, para certificar matemáticamente el primer puesto de grupo tras comenzar el encuentro clasificado para los octavos de final.

Con una decisión de Santiago Solari que dará mucho que hablar, dejar a Isco Alarcón en la grada como el descarte de la expedición, Real Madrid se levantó de la dura derrota en Ipurua ante el Eibar con un triunfo de prestigio en Europa.

En la primera parte le faltó llegada al Real Madrid, que dominó sin inquietar y sufrió por momentos en su área en acciones a balón parado, un disparo de Patrick Schick que sacó abajo Thibaut Courtois y por un grave error de Dani Carvajal que acabó con un error a puerta vacía de Cengiz Ünder que chutó a las nubes en el añadido.

Real Madrid vs. Roma: resumen del partido por Champions League. (Video: ESPN)

Todo cambió en la reanudación por un error en el inicio de jugada del Roma. Un mal despeje de Olsen, acabó con Bale solo para adelantar al Real Madrid a los 47 minutos. La sentencia la puso Lucas Vázquez a placer, a los 59 minutos, tras asistencia de Karim Benzema. El triunfo pudo ser por mayor diferencia si el equipo de Solari no hubiese perdonado dos claros contragolpes en superioridad numérica que finalizaron Marcelo y Benzema.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Llorente, Kroos, Modric; Lucas Vázquez, Bale, Benzema.

Roma: Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Ünder, Zanilo, El Shaarawy; Schick.

LA PREVIA



El Real Madrid, herido tras ser goleado por el Eibar, quiere una reacción inmediata en el Olímpico de Roma y sellar con un triunfo su primer puesto de grupo matemáticamente para octavos de final de Champions League , ante el Roma tocado y con bajas importantes.

Real Madrid visita el Olímpico de Roma, donde ganó en cuatro de sus cinco recientes visitas, buscando demostrar que lo sucedido ante Eibar fue un accidente. El primer objetivo es acabar comolíder del Grupo G y eso solo pasará venciendo a AS Roma, equipo ante el que firmó su mejor partido de la temporada en la ida, con un contundente 3-0 y un fútbol brillante que no tuvo continuidad con Julen Lopetegui.

AS Roma, tocado tras la derrota en la Serie A (0-1) sufrida el sábado contra el Udinese, encara un gran duelo intentando sobrevivir a muchas bajas, entre ellas la de su capitán, Daniele De Rossi y la casi segura ausencia del argentino Javier Pastore.

Desde las históricas semifinales selladas el curso pasado, una ronda a la que no llegaban desde 1984, Europa se ha convertido en una aliada de los Romanos, que en el Olímpico ya golearon a grandes como el Chelsea (3-0), el Barcelona (3-0) o al Liverpool (4-2). Di Francesco tratará de levantar anímicamente a su plantilla y motivarla ante las dificultades.

Real Madrid vs. AS Roma: probables alineaciones



Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Ceballos, Kroos, Modrić; Isco, Bale, Benzema



AS Roma: Olsen; Santon, Fazio, Manolas, Kolarov; Florenzi, Nzonzi, Cristante; Ünder, Džeko, El Shaarawy



