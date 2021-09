Conforme a los criterios de Saber más

Para los futbolistas peruanos enfrentar al Real Madrid en Champions League no es cosa de todos los días. Gustavo Dulanto se sumará a esta pequeña lista este martes cuando su equipo el Sheriff Tiraspol visite al cuadro español en el Santiago Bernabéu (2 p.m. / ESPN). El zaguero espera ser un dolor de cabeza para Benzema, ya que hasta ahora solo un jugador nacional fue al estadio español y dejó en claro su presencia en este torneo continental.

Gustavo Dulanto afrontará su partido más difícil en lo que va de su carrera. El defensa del Sheriff Tiraspol jugará su segundo encuentro en la fase de grupos de la Champions League y su rival será el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

“Nosotros no pensamos ir al Madrid y ver lo que sucede, vamos a Madrid a sacar los tres puntos. Tendría una mentalidad muy perdedora si diría que vamos por un empate, lo hemos hablado con mis compañeros y nosotros vamos por todo”, declaró Gustavo Dulanto a RPP en la previa del partido entre Real Madrid vs. Sheriff.

Todos los pronósticos juegan a favor del Real Madrid que las veces que le tocó medirse ante un equipo como el Sheriff terminó saliendo airoso sin ningún problema. El equipo blanco sabe que este partido no solo tiene que ganar también asegurar la mayor cantidad de goles para evitar cualquier problema al final de la zona de grupos.

El defensor peruano y capitán del FC Sheriff Tiraspol de Moldavia, Gustavo Dulanto debutó con un triunfo histórico en la primera fecha del grupo D de la Champions League. (Fuente: América TV)





El partido del Sheriff de Gustavo Dulanto tiene que ser perfecto para sacar un gran resultado ante el Real Madrid. Así no podrá repetir lo que le pasó al Malmö de Yoshimar Yotún en 2015 donde la pasó muy mal.

Aquella temporada, el actual jugador del Cruz Azul fue titular en el duelo de visita ante el Real Madrid. Yoshimar Yotún jugó como lateral por izquierda y no pudo frenar los ataques del equipo español. El resultado final fue un contundente 8-0 para a favor de los madridistas.

Yoshimar Yotún jugó la fase de grupos de la Champions League en la temporada 2015-16. (Foto: AFP)

A Yoshimar Yotún tampoco le fue bien en el partido que jugaron en Suecia. El Real Madrid ganó por 2-0 y el peruano fue expulsado por doble amarilla. Fue un encuentro para el olvido para el Malmö. El peruano fue el último defensa en enfrentar al club de Concha Espina.

A otro jugador peruano que sufrió ante el Real Madrid fue Jefferson Farfán con el Schalke 04. Para la temporada 2013-14, el cuadro alemán logró clasificar a los octavos de final de la Champions League donde le tocó medirse ante el futuro campeón de aquel torneo.

Champions League: Real Madrid goleó 6-1 al Schalke de Jefferson Farfán [VIDEO]

En el partido de ida jugado en Gelsenkirchen, Jefferson Farfán fue titular. El atacante peruano no tuvo un partido aceptable. De hecho, el encuentro del Schalke 04 no fue nada bueno y terminó perdiendo 6-1. La ‘Foquita’ jugó hasta 72 minutos y no llegó a estar en el encuentro de vuelta jugado en el Santiago Bernabéu.

Al único que le fue bien

Claudio Pizarro hizo una gran carrera en Europa. Tanto buena que recibió una oferta del Real Madrid. Oferta que el mismo, jugador decidió no aceptar porque sabía que lo querían como pieza de recambio. Entonces, fichó por el poderoso Bayern de Alemania en el 2001.

El ‘Bombardero’ fue el futbolista peruano que más veces enfrentó al Real Madrid en Champions League. En total, Claudio Pizarro jugó 7 veces ante el conjunto español. Siempre lo hizo defendiendo los colores del Bayern Múnich.

Además, Claudio Pizarro es el peruano que más triunfo tiene ante el Real Madrid y el único que le marcó en Champions League. De los 7 partidos donde estuvo presente el goleador peruano perdió 4, ganó 2, empató 1 y anotó un gol.

Claudio Pizarro, con Bayern, se midió al Real Madrid con Zinedine Zidane. (Foto: AP)

La primera vez que el delantero peruano jugó ante el Real Madrid fue en la temporada 2001-02. En el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League, Claudio ingresó por Roque Santacruz y marcó el triunfo del Bayern por 2-1. Sin embargo, en el encuentro de vuelta el equipo blanco ganó 2-0 donde el peruano jugó desde el minuto 72.

Para la temporada 2013-14, Claudio Pizarro jugaba muy poco con el Bayern. En semifinales, el equipo bávaro se enfrentó al Real Madrid. En el partido de vuelta en Alemania, Pep Guardiola decidió darle minutos al goleador peruano cuando el encuentro iba 3-0 a favor de los españoles. El encuentro terminó 4-0 y esa fue la última vez que el ‘Bombardero’ jugó ante los de la Casa Blanca.

Claudio Pizarro enfrentando al Real Madrid. En la imagen aparece Luis Figo. (Foto: AFP).

