Real Madrid volvió a perder ante Shakhtar Donetsk en la Champions League, y esta vez, el resultado provocó que sus opciones para clasificar a octavos de final se reduzcan. Pese a la derrota, el entrenador del elenco merengue, Zinedine Zidane, descartó dar un paso al costado.

“No voy a dimitir, para nada. En la primer parte estuvimos muy bien, pero nos faltó gol. Estábamos presionando bien, jugando bien... el balón no quiso entrar, hemos tenido ocasiones, el poste... y luego ha sido complicado”, aseguró Zidane en rueda de prensa.

El francés también reconoció que no es que haya un problema en Real Madrid, para que no se den los resultados esperados. “No detecto un problema, son muchas cosas que se juntan. Hemos creado ocasiones, no es una cosa de juego. Nos cuesta meter goles. Con el primer gol nos haría el partido más fácil...”, confesó.

Por otro lado, ‘Zizou’ se mostró optimista, pensando en avanzar de ronda. “Yo soy optimista. Es un momento complicado, pero hay que sacar el carácter y el orgullo. Es una pena lo de hoy porque no lo merecíamos. Tenemos que ganar el próximo partido. Vamos a creer y vamos a luchar, eso seguro”, expresó.

La noche del reciente martes en Ucrania, Real Madrid cayó 2-0, por los goles de Dentinho y Manor Salomon. Por ahora, el cuadro blanco es tercero en el Grupo B, con 7 puntos, por detrás de Shakhtar Donetsk (7) y el líder Borussia Mönchengaldbach (8).