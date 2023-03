El último miércoles 8 de marzo, Tottenham no pudo contra AC Milan y quedó eliminado de la UEFA Champions League en los octavos de final. El conjunto de Inglaterra necesitaba un gol para igualar la serie, pero nunca lo consiguieron.

Luego de dicho compromiso, Richarlison “explotó” ante los medios de comunicación y cuestionó las decisiones de Antonio Conte, su actual entrenador.

“Te soy sincero, esta temporada ha sido una mie***. Soy profesional, trabajo mucho todos los días. Quiero jugar. No entendí las elecciones de Conte. Estaba en un momento muy positivo y Conte me volvió a poner en el banquillo. Ayer me probó en el once inicial y luego el banquillo otra vez”, comenzó diciendo el brasileño.

“Ayer me pidieron que hiciera una prueba en el gimnasio. Conte me dijo que, si era bueno, iría al partido. Cuando llegó el momento del partido me puso en el banquillo. Estas son cosas que no puedes entender. No podemos jugar así, necesitando un gol. Creo que tuvo que poner al equipo adelante, sobre todo en la segunda parte”, añadió.

Richarlison is fuming at his lack of playing time 🤬 pic.twitter.com/8f9EjbZDzR — GOAL (@goal) March 9, 2023

Cabe mencionar que Richarlison fue suplente ante AC Milan y recién pudo ingresar a los 70 minutos de juego en lugar de su compatriota Emerson Royal.