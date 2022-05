Cuando el italiano Daniele Orsato pitó el final, Rodrygo Goes (Sao Paulo, 2001) cayó de rodillas sobre el césped del Santiago Bernabéu. Brazos en alto, ahogado de emoción y en soledad, mientras sus compañeros saltaban al otro extremo del campo. El brasileño agitaba los brazos en el vacío hasta que Vinicius, su compatriota, lo alcanzó y luego le siguieron los demás. Lo abrazaron en nombre del madridismo: el extremo de 21 años, que llegó a la Casa Blanca en 2019 con la mayoría de edad recién cumplida, fue el héroe de la que quizá sea la mayor gesta del Real Madrid en la Champions League. Hasta el minuto 90 los blancos iban perdiendo 1-0 (3-5 en el global) ante el Manchester City de Pep Guardiola, entonces apareció Rodrygo y un doblete en 60 segundos que igualó el partido para luego ganarlo 3-1 (6-5) en el tiempo extra con un tanto de Karim Benzema.

Para algunos el protagonista impensado; para el Madrid, otra noche histórica del que también puede ser considerado como “Mr. Champions”. Rodrygo lleva diez goles en la competición europea, casi todos con un valor adicional. En la temporada 2019-20, cuando debutó a nivel internacional, en su segundo partido se mandó con un triplete frente al Galatasaray. Tenía 18 años y 301 días, y se convirtió en el segundo jugador más joven en anotar tres tantos en el torneo, solo por detrás de Raúl Gonzalez Blanco (18 años, 113 días).

Su quinto y sexto gol fue ante el mismo rival, el Inter, pero en partidos distintos aunque la película fue la misma: ingresó en el segundo tiempo y rompió el empate para darle una victoria a los suyos. Esta temporada volvió a consolidar su idilio con la Champions. En la vuelta de los cuartos de final ante el Chelsea, con el Real perdiendo 3-0 y siendo eliminados (iba 5-4 el global), ingresó a los 78′ y dos minutos más tarde marcó para mandar la llave al alargue. Y en semifinales, ante el City, hizo lo propio con un doblete a los 90′ y 91′ tras sustituir a Toni Kroos a los 68′, siendo el único jugador en la historia del campeonato que anota dos goles después del minuto 90 en una fase eliminatoria. La historia del Madrid en la Champions está reflejada también en el sudamericano que mide metro 74 pero tiene un corazón gigante.

Goles de Rodrygo

en Champions Rival Instancia Valor 2021-22 Manchester City Semifinal Ingresó a los 68′ con 1-0 abajo (3-5 en el global). Anotó doblete para llevar la serie al alargue. 2021-22 Chelsea Cuartos de final Ingresó a los 78′ con 3-0 abajo (4-5 en el global). Marcó para igualar y llevar la serie al alargue. 2021-22 Shakhtar D. Grupos Titular. Marcó en el 5-0. 2021-22 Inter Grupos Ingresó a los 66′ con el marcador 0-0. Marcó a los 89′ el gol de la victoria. 2020-21 Inter Grupos Ingresó a los 64′ con el marcador 2-2. Anotó a los 80′ el gol de la victoria. 2019-20 Brujas Grupos Titular. Marcó el primero en la victoria por 3-1. 2019-20 Galatasaray Grupos Su segundo partido de Champions: triplete y asisencia en el 6-0.

“Estoy muy feliz por mis goles. La verdad que no estaba ni escuchando lo que me decían porque no me creía lo que estaba pasando. Estábamos perdiendo, mi primer gol, no sé ni cuando fue mi primer gol… estábamos casi muertos y pasó lo que pasó”, señaló tras finalizar el partido.

El Madrid pagó 40 millones de euros al Santos por él. Era el “nuevo Neymar” . Fue reclutado cuando tenía once años. Sus padres, Denise y Eric, eran apenas una pareja de adolescentes cuando nació. Casi la misma edad que la que tenía el extremo cuando debutó a los 16 años, 9 meses y 24 días de la mano de la exestrella brasileña Elano. Su ascenso era vertiginoso. Otra promesa más que sacaba la tierra de Pelé. Por eso tuvo un estreno rápido en la Copa Libertadores y ante un club peruano: Real Garcilaso. Aunque antes hubo otro equipo nacional que estuvo en su historia.

Su debut en la altura del Cusco

El año 2017 significó el inicio furioso de la carrera de Rodrygo Goes. Recién había cumplido los 16 años y ya era convocado al primer equipo del Santos. De hecho, su primer entrenamiento con los que en algún momento fueron sus ídolos y luego pasarían a ser sus compañeros fue en vísperas de un partido por Copa Libertadores frente a Sporting Cristal en Lima. “En la mira europea, jugador de 16 años entrena en el Santos profesional”, publicó entonces el diario “Lance”.

El partido, por la primera fecha del grupo 2, acabó 1-1. Jorge ‘Piqui’ Cazulo había adelantado sorpresivamente para los rimenses, pero Thiago Maia igualó en el complemento. El extremo no fue considerado dentro de los convocados. Ese año, Santos llegó hasta los cuartos de final y Cristal se quedó en fase de grupos. Pero Goes tuvo que esperar hasta la otra temporada para recién estrenarse.

Rodrygo siendo marcado por Jean Tragodara en un Santos vs. Real Garcilaso por la Copa Libertadores 2018.

Su debut en la Libertadores se dio el 1 de marzo de 2018. En el estadio Inca Garcilaso de la Vega, a más de 3 mil metros sobre el nivel del mar, Rodrygo ingresó a los 82′ en lugar de Eduardo Sasha, convirtiéndose así en el jugador más joven (17 años y 50 días) en aparecer en la competición . El partido iba 1-0 a favor del Real Garcilaso (hoy Cusco FC) por el gol de Jhonny Vidales. A los 89′, en los últimos suspiros, el ‘Chapu’ Ramúa puso el 2-0 definitivo.

Quince días más tarde marcó su primer gol en el torneo, anotando el segundo de su equipo mediante una gran acción individual en la victoria por 3-1 contra Nacional en el Estadio Pacaembú; a la edad de 17 años, dos meses y seis días, se convirtió en el brasileño más joven en anotar en la Libertadores.

Fue su último torneo internacional. Se unió a las filas del Real Madrid para seguir el camino de su compatriota y compañero Vinicius. Madurando poco a poco en un club que ejerce presión de destacar desde el primer minuto, pero brillando en el mejor torneo a nivel de clubes: la Champions League. Sus goles valen oro.