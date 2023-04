La UEFA Champions League va entrando en su etapa final y esta semana conoceremos a los equipos clasificados a semifinales de la también conocida como Liga de Campeones. Solamente cuatro clubes podrán seguir en carrera por el título de la ‘Orejona’ y en El Comercio te contamos todos los detalles de esta instancia.

El martes se enfrentarán Chelsea vs. Real Madrid y Napoli vs. Milan para definir a los dos primeros clasificados. El miércoles será turno de Bayern Múnich vs. Manchester City e Inter vs. Benfica.

¿Cuándo se juegan las semifinales de Champions 2023?

Los partidos de ida se disputarán los días 9 y 10 de mayo, mientras que los encuentros de vuelta serán una semana después, el 16 y el 17 del mismo mes.

¿A qué hora se jugarán las semifinales de Champions League?

México - 13:00 horas

Perú - 14:00 horas

Colombia - 14:00 horas

Ecuador - 14:00 horas

Bolivia - 15:00 horas

Venezuela - 15:00 horas

Estados Unidos - 15:00 horas

Paraguay - 15:00 horas

Chile - 15:00 horas

Argentina - 16:00 horas

Uruguay - 16:00 horas

Brasil - 16:00 horas

España - 21:00 horas

Te contamos cómo, cuándo y a qué hora se disputarán los decisivos encuentros de vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2022-2023, y de qué forma quedó sorteado el camino hacia Estambul. (Foto: UEFA)

Clasificados a semifinales de Champions League

Real Madrid o Chelsea

Bayern Múnich o Manchester City

Benfica o Inter de Milan

AC Milan o Napoli

Llaves, cruces o enfrentamientos de semifinales de UCL

Real Madrid o Chelsea vs. Manchester City o Bayern Munich

Benfica o Inter vs. Milan o Napoli

¿Cuándo se juega la final de la Liga de Campeones?

El partido más esperado por todos los aficionados del fútbol mundial se disputará el 10 de junio de 2023 en el Estadio Olímpico Atatürk de Estambul, Turquía.