El capitán del Real Madrid Sergio Ramos reaccionó este martes a unas declaraciones de Antoine Griezmann afirmando que ya puede sentarse a la mesa de Cristiano y Messi y que tiene en la cabeza el Balón de Oro, afirmando el defensa andaluz que "la ignorancia es muy atrevida".



Ramos respondió con dureza a la publicación de Griezmann en la que mostraba cómo el capitán madridista le ponía una corona como rey. Le aconsejó que aprenda de grandes futbolistas que no tienen el Balón de Oro y que escuche más a su entorno.



"La ignorancia es muy atrevida, cuando escucho hablar a este chaval me acuerdo de Totti, Buffon, Maldini, Raúl, Xavi, Iniesta o Iker Casillas, jugadores que lo han ganado todo, tienen sus vitrinas repletas de títulos en su casa y ninguno tiene el Balón de Oro", dijo.



"Cada uno es libre de expresar su opinión pero debería dejarse aconsejar por su entrenador, el Cholo, y por compañeros como Godín y Koke que reúnen valores que le vendrían bien. Aun así, pienso que es un gran jugador y le deseo lo mejor", añadió.

Sergio Ramos envió mensaje a Griezmann luego de colocarse a la altura de Messi y Ronaldo. (Video: YouTube/Foto: AFP)

Ramos, quien, no obstante, aseguró que Griezmann es "un grandísimo jugador", reaccionó de esta manera a una entrevista del francés con el diario AS, en la que afirmaba que sentía que ya podía estar en la misma mesa que Cristiano y Messi, y que tiene en la cabeza ganar el Balón de Oro.

"Lo de la mesa son imágenes que tengo y disfruto en esa mesa. Pero también sé que puedo hacerlo mejor", dijo Griezmann, quien lamentando no haber sido nominado a los premios "The Best" de la FIFA, aseguró que "el Balón de Oro tiene más prestigio, más historia, lo tengo en mi cabeza y hay tres meses para darlo todo y luego ya veremos lo que sucede".

La prensa española aprovechó las declaraciones de Ramos este miércoles para recordar el episodio de agosto pasado tras la victoria del Atlético de Madrid sobre el Real Madrid en la Supercopa de Europa (4-2).

Griezmann publicó entonces en su cuenta de Instagram una imagen de él vestido con ropajes reales y siendo coronado por Ramos, lo que, según los diarios españoles, no habría sentado bien al capitán blanco.

FUENTE: EFE