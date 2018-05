Sergio Ramos ahora mismo debe ser el futbolista más odiado del mundo. Su reciente actuación en la final de la Champions League entre el Real Madrid y Liverpool, ha despertado una ola contra él y su juego. Ahora el portal español 'La Vanguardia' ha revelado las nefastas estadísticas del que catalogan como "un futbolista con una amplio historial de comportamientos violentos".

"La cuestión no es que Sergio Ramos tenga el récord de amonestaciones tanto de la Liga como de la Champions League. El problema son las que no le han mostrado", apunta un informe del diario español 'La Vanguardia'. Recordemos que el capitán del Real Madrid no vio ninguna tarjeta por la infracción cometida a Mohamed Salah en la final del certamen europeo.

Al lado de Sergio Ramos desfilan sus estadísticas. El defensor -y capitán del Real Madrid- ostenta la máxima cantidad de tarjetas amarillas (177) y rojas (19) en la Liga española. También tiene el récord de cartulinas de advertencia en la Champions League, con 38 amonestaciones y 3 expulsiones.

Pero al parecer, Sergio Ramos se exige para ser el más amonestado en cuanta competición dispute. Con la selección española registra 21 tarjetas amarillas desde su debut.

Por otro lado, varios cibernautas recordaron que el capitán del Real Madrid actuó -como lo hizo con Salah- de manera similar con Dani Alves en la Champions League del año pasado. La diferencia fue que el defensor brasileño logró zafarse antes de caer. En aquella ocasión Sergio Ramos solo vio la amarilla.