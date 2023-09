Este miércoles 20 de septiembre del 2023, Sevilla vs. Lens se verán las caras por la primera jornada de la fase de grupos de la Champions League. El encuentro está programado para iniciar a las 14:00 (hora peruana) y 21:00 (hora española), desde el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. La transmisión se puede ver por ESPN, Star Plus (Sudamérica), HBO Max (México) y Movistar Liga de Campeones (España). El conjunto ‘blanquirrojo’ es el actual campeón de la Europa League, a pesar de su mal paso en la temporada pasada; en este curso, no promete irle mucho mejor en la liga local: registran tres derrotas y un solo triunfo. Por otro lado, los franceses, que supieron batallar con PSG, ahora no han conseguido ni un triunfo en la Ligue 1.

