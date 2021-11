Sevilla vs. Lille EN VIVO Star+ este martes 2 de noviembre desde las 3:00 p. m. (hora peruana) por la fecha 4 del Grupo G de la Champions League. El partido también será transmitido por HBO Max, Movistar Liga de Campeones y TUDN, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de los goles, a través de este minuto a minuto.

Iván Rakitic anotó el empate para el Sevilla. (Video: ESPN)

Las acciones se desarrollarán en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y el árbitro István Kovács será el encargado de impartir justicia. La tabla de posiciones del Grupo G tiene a Salzburgo como líder con siete puntos, mientras que Sevilla es segundo con tres. En el tercer y cuarto lugar están Lille y Wolfsburgo respectivamente, igualados en dos unidades.

Sevilla vs. Lille: horarios en el mundo

Estados Unidos – 1.00 p. m. hora de Los Ángeles

México – 2.00 p. m.

Perú – 3.00 p. m.

Ecuador – 3.00 p. m.

Colombia – 3.00 p. m.

Estados Unidos – 3.00 p. m. hora de Texas

Bolivia – 4.00 p. m.

Venezuela – 4.00 p. m.

Estados Unidos – 4.00 p. m. hora de Miami

Uruguay – 5.00 p. m.

Paraguay – 5.00 p. m.

Argentina – 5.00 p. m.

Brasil – 5.00 p. m.

Chile – 5.00 p. m.

España – 9.00 p. m.

Italia – 9.00 p. m.

Sevilla vs. Lille: canales en el mundo

Argentina: Star+

Bolivia: Star+

Brasil: HBO Max

Chile: Star+

Colombia: Star+

Ecuador: Star+

Internacional: UEFA.tv

México: HBO Max, Cinemax

Paraguay: Star+

Perú: Star+

España: Movistar Liga de Campeones 1, Movistar+

Estados Unidos: TUDNxtra, Paramount+, TUDN.com, TUDN App

Uruguay: Star+

Venezuela: Star+

Esta temporada, los ‘Nervionenses’ siguen siendo víctimas de la irregularidad y el entrenador Julen Lopetegui todavía no ha podido darle vuelta a la situación por completo. Si bien el equipo no tiene muchas derrotas a lo largo de este curso, el problema principal es que no logran ganar tan seguido.

La última vez que lograron dos triunfos consecutivos fue en septiembre y luego de ello fueron intercalando resultados. Uno de los aspectos más resaltantes en este sentido es que algunos jugadores no volvieron a ser tan determinantes, como es el caso del argentino Lucas Ocampos, goleador del club en su momento.

El delantero anotó el fin de semana frente a Osasuna, con lo cual rompió la sequía de 15 juegos seguidos sin poder celebrar. Ante esa crisis que vivió, Youssef En-Nesyri tomó el mando como referente en ofensiva, pero sufrió de una lesión muscular y recién volvió a las canchas. A ello se suma el mínimo impacto de Erik Lamela en el plantel.

Por su parte, Lille no es el mismo equipo que salió campeón de la Ligue 1 en el curso anterior y viene con una racha negativa de cuatro cotejos sin ganar. A pesar del mal momento, son un rival de cuidado, en especial cuando Burak Yilmaz y Jonathan David están bien conectados en el ataque. Hasta ahora, se han complementado bien.

Además, la habilidad de Jonathan Ikoné y despliegue de Renato Sanches serán vitales para acercar a los franceses a su primer triunfo en el certamen, con el cual puedan mantener con posibilidades de avanzar a octavos de final de la Champions League. Sevilla tiene la misma obligación, por lo que este duelo podría decidir el destino de ambos.

Sevilla vs. Lille: historial de partidos

La lista de partidos Sevilla vs. Lille es corta, por lo que es difícil establecer una superioridad. No obstante, el club francés tiene una ligera ventaja, con dos victorias y un empate, mientras que los españoles solo celebraron en una oportunidad.

20-10-2021: Lille 0-0 Sevilla - Champions League

15-03-2006: Sevilla 2-0 Lille - Europa League

09-03-2006: Lille 1-0 Sevilla - Europa League

15-12-2004: Lille 1-0 Sevilla - Europa League

Sevilla vs. Lille: posibles alineaciones

Sevilla: Yassine Bounou; Jesús Navas, Jules Koundé, Diego Carlos, Marcos Acuña; Ivan Rakitic, Fernando, Joan Jordán; Erik Lamela, Youssef En-Nesyri y Lucas Ocampos.

Lille: Ivo Grbic; Mehmet Zeki Celik, José Fonte, Tiago Djaló, Reinildo; Jonathan Ikoné, Renato Sanches, Bejamin André, Angel Gomes; Burak Yilmaz y Jonathan David.

