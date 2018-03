Este miércoles se cerraron los octavos de final de la Champions League con la clasificación del Barcelona, que venció al Chelsea en el Camp Nou. Así, los culés fueron los últimos en ingresar a la fase de cuartos.

De esta manera, a los cuartos de final de la Champions League clasificaron Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Bayern Múnich, Manchester City, Liverpool, Roma y Juventus. Estos equipos conocerán su suerte en el sorteo de este viernes.

El sorteo de los cuartos de final de la Champions League tendrá lugar en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza). La ceremonia está programada para las 6:00 a.m. (hora peruana) y FOX Sports la transmitirá.

Sorteo de cuartos de final de Champions League: horarios en el mundo



Perú - 6:00 a.m.

Argentina - 8:00 a.m.

Colombia - 6:00 a.m.

Chile - 8:00 a.m.

México - 5:00 a.m.

Ecuador - 6:00 a.m.

España - 12:00 p.m.

Nueva York - 7:00 a.m.

California - 4:00 a.m.

En esta fase de la Champions League no habrán cabezas de serie, por lo que dos equipos del mismo país pueden enfrentarse. Así, podría haber un Real Madrid vs. Barcelona por ejemplo. Además, el primer club en salir será el local en la ida.

Los partidos de ida de los cuartos de final de la Champions League se disputarán el martes 3 y el miércoles 4 de abril. Mientras que los partidos de vuelta el 10 y 11 de abril. El horario exacto se confirmará en el mismo día del sorteo.