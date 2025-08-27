La nueva versión de la Champions League cuenta con 36 clubes, cuatro más que los 32 que disputaban la competición con el formato antiguo.

Con el cambio efectuado a partir de esta temporada, los 36 clubes pelearán por estar más arriba en la tabla de clasificación unificada y poder clasificarse a octavos de final.

Los 36 equipos estarán distribuidos en cuatro grupos de nueve, de forma que cada equipo jugará un total de cuatro partidos como local y cuatro como visitante.

El sorteo, tendrá el condicionante, siempre que sea posible, que ningún equipo podrá enfrentarse a otro club de su mismo campeonato doméstico hasta octavos.

A qué hora es el Sorteo de la UEFA Champions League

El evento se desarrollará en Nyon, Suiza, y está programado para iniciar a las 11:00 a.m. (horario peruano), la 1:00 p.m. de Argentina, 10:00 a.m. de México, y 6:00 p.m. de España.

Dónde ver el Sorteo de la UEFA Champions League

La transmisión del Sorteo de la UEFA Champions League 2025-26 estará a cargo de Disney Plus en toda Sudamérica; en México lo pasarán Max y Amazon Prime; mientras que en España, Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones.

Bombos de la UEFA Champions League

Bombo 1 : PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Múnich, Liverpool, Inter de Milán, Chelsea, Borussia Dortmund y FC Barcelona.

: PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Múnich, Liverpool, Inter de Milán, Chelsea, Borussia Dortmund y FC Barcelona. Bombo 2: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt.

Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt. Bombo 3: Tottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting Lisboa, Olympiacos, Slavia Praga, Bodo Glimt y Olympique Marsella.

Tottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting Lisboa, Olympiacos, Slavia Praga, Bodo Glimt y Olympique Marsella. Bombo 4: Mónaco, Galatasaray, Union Saint-Gilloise, Athletic Club, Newcastle United, Pafos y Kairat Almaty.

Los ocho equipos que logren las posiciones más altas accederán directamente a la siguiente ronda, mientras que aquellos clasificados del noveno al vigésimo cuarto puesto tendrán que jugar una eliminatoria a doble partido en febrero para completar los octavos. Los que finalicen en el 25 al 36 quedarán eliminados sin posibilidad de continuar en otras competiciones.