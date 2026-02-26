Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Sigue la transmisión del sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26 desde la Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza.| FOTO: AFP
Sigue la transmisión del sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26 desde la Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza.| FOTO: AFP
Por Redacción EC

La UEFA Champions League 2025-26 ingresa a la recta final. Ya finalizada la etapa de playoffs, dieciséis equipos son los que participarán en los octavos de final con el sueño de alzar ‘La Orejona’.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.