La UEFA Champions League 2025-26 ingresa a la recta final. Ya finalizada la etapa de playoffs, dieciséis equipos son los que participarán en los octavos de final con el sueño de alzar ‘La Orejona’.

El sorteo está programado para llevarse a cabo este viernes 27 de febrero en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza.

A qué hora es el Sorteo de la UEFA Champions League

El evento se desarrollará en Suiza, y está programado para iniciar a las 6:00 a.m. (horario peruano), la 8:00 a.m. de Argentina, 5:00 a.m. de México, y 12:00 p.m. de España.

Dónde ver el Sorteo de la UEFA Champions League

La transmisión del Sorteo de la UEFA Champions League 2025-26 estará a cargo de Disney Plus en toda Sudamérica; en México lo pasarán TNT Sports, Max y Amazon Prime; mientras que en España, Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones.

Clubes cabezas de serie

Arsenal (Inglaterra)

Bayern Múnich (Alemania)

Liverpool (Inglaterra)

Tottenham (Inglaterra)

Barcelona (España)

Chelsea (Inglaterra)

Sporting CP (Portugal)

Man City (Inglaterra)

Clubes no cabezas de serie

Real Madrid (España)

Paris (Francia)

Newcastle (Inglaterra)

Atleti (España)

Atalanta (Italia)

Leverkusen (Alemania)

Galatasaray (Turquía)

Bodo/Glimt (Noruega)

Programación de la UEFA Champions League

Octavos de final: 10-11 y 17-18 de marzo de 2026

10-11 y 17-18 de marzo de 2026 Cuartos de final: 7-8 y 14-15 de abril de 2026

7-8 y 14-15 de abril de 2026 Semifinales: 28-29 de abril y 5-6 de mayo de 2026

28-29 de abril y 5-6 de mayo de 2026 Final: 30 de mayo de 2026 (Budapest)