Sorteo Champions League EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO sigue todas las incidencias de la ceremonia desde Nyon, en Suiza, la sede de UEFA para conocer los cruces de los cuartos de final del torneo de clubes. El evento se desarrollará este viernes 18 de marzo desde las 6:00 a.m. (horario peruano).

Real Madrid , Atlético de Madrid, Villarreal (España), Manchester City, Liverpool , Chelsea (Inglaterra), Bayern Múnich (Alemania) y Benfica (Portugal) son los clubes que todavía siguen en la carrera por conquistar la ‘Orejona’. Los ‘Blues’, de la Premier League, continúan con la defensa del trofeo.

A QUÉ HORA ES EL SORTEO DE CHAMPIONS LEAGUE

México – 5:00 a.m.

Perú – 6:00 a.m.

Ecuador – 6:00 a.m.

Colombia – 6:00 a.m.

Venezuela – 7:00 a.m.

Bolivia – 7:00 a.m.

Argentina – 8:00 a.m.

Chile – 8:00 a.m.

Uruguay – 8:00 a.m.

Paraguay – 8:00 a.m.

Brasil – 8:00 a.m.

España – 12:00 m.

CÓMO ES EL FORMATO DEL SORTEO DE CHAMPIONS

El sorteo será sin condicionantes y determinará no solamente los duelos de los cuartos de final (5-6 abril la ida, 12-13 abril la vuelta), sino la composición del cuadro de las rondas finales, que conduce a la final del 28 de mayo en el Stade de France de París.

Al no haber cabezas de serie ni condicionantes en el sorteo, pueden darse enfrentamientos entre equipos del mismo país, por lo que podría haber un estelar Manchester City-Liverpool o un derbi Real Madrid-Atlético, por ejemplo.

QUIÉN TRANSMITE EL SORTEO DE CHAMPIONS LEAGUE

El sorteo de la Champions League se podrá ver en TV mediante la señal de ESPN en Sudamérica, TNT Sports y HBO Max para México y Centroamérica y Movistar Plus en España.

Asimismo, para ver el evento online estarán disponibles las señales de Star Plus para Sudamérica, los aplicativos de TNT Go y HBO Go para México y Centroamérica. Para todo el mundo, también está habilitada la señal de UEFA TV en la página oficial de la institución.

QUIÉNES SON LOS CLASIFICADOS A LOS CUARTOS DE FINAL EN CHAMPIONS

Atlético Madrid

Bayern Múnich

Benfica

Chelsea

Liverpool

Manchester City

Real Madrid

Villarreal

CUÁNDO SE JUEGAN LOS CUARTOS DE FINAL Y LA FINAL DE CHAMPIONS

Ida de los cuartos de final: martes 5 y miércoles 6 abril.

Vuelta de los cuartos de final: martes 12 y miércoles 13 abril.

Ida de las semifinales: martes 26 y miércoles 27 abril.

Vuelta de las semifinales: martes 3 y miércoles 4 mayo.

Final: sábado 28 mayo en el Stade de France en Saint-Denis.