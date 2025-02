Ver Sorteo de Champions League , octavos de final EN VIVO HOY: mira la transmisión del evento desde Nyon, Suiza. ¿A qué hora es el sorteo e la Liga de Campeones? El sorteo se realizará hoy, viernes 21 de febrero de 2025, a las 6:00 de la mañana (hora peruana), que son las 8:00 AM de Argentina y Chile, las 5:00 AM de México y las 12:00 PM de España. ¿Dónde ver? Disney Plus transmite en Sudamérica. Mientras que Max y Caliente TV lo pasará para todo México, en España lo televisa Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

