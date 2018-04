El sorteo de las llaves de semifinales de la UEFA Champions League que se celebrará este viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza) reúne 22 títulos repartidos entre Real Madrid, Bayern Múnich y Liverpool, en tanto que la Roma es el único que no ha logrado levantar el trofeo de la máxima competición continental.

¿A qué hora y dónde es el sorteo de las llaves?



El sorteo de semifinales de la UEFA Champions League tendrá lugar en la sede de la UEFA en Nyon este próximo viernes. Comenzará a las 6:00 a.m. hora peruana. El sorteo de la Europa League será a las 5:00 a.m.

Sorteo de llaves de Champions League: horarios en el mundo

México 06:00 a.m.

Perú 06:00 a.m.

Ecuador 06:00 a.m.

Colombia 06:00 a.m.

Bolivia 07:00 a.m.

Argentina 08:00 a.m.

Chile 08:00 a.m.

España 13:00 a.m.

¿Qué equipos estarán en el sorteo de las llaves?



Liverpool, Roma, Bayern y Real Madrid.

¿Hay protección por país?



No. Este es un sorteo puro en el que no hay cabezas de serie y en el que clubes de una misma federación nacional pueden enfrentarse. El primer equipo en salir juega la ida en casa.

¿Cómo se puede seguir el sorteo de las llaves?



ESPN y FOX Sports transmitirán el sorteo. Se retransmitirá vía streaming en directo en el DrawCentre de UEFA.com (con previa y reacciones posteriores), y también tendrá la mejor cobertura durante todo el día en Instagram, Facebook y Twitter. También puedes seguirlo por elcomercio.pe

¿En quién fijarse?



El embajador de la final de la UEFA Champions League, Andriy Shevchenko, ayudará a llevar a cabo el sorteo.

¿Cuándo se jugarán los partidos?



Los partidos de ida se jugarán el martes 24 y el miércoles 25 de abril, mientras que los de vuelta serán los días 1 y 2 de mayo. El calendario exacto se confirmará en la tarde del día del sorteo.

¿También habrá un sorteo para la final?



Sí, por motivos administrativos, se designará un equipo 'local' para Kiev.

¿Qué es lo próximo?



Semifinales: 24/25 de abril y 1/2 de mayo

Final: sábado 26 de mayo, Estadio NSC Olimpiysky, Kiev