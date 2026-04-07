El partido entre Sporting Lisboa vs Arsenal abre los cuartos de final de la UEFA Champions League. El choque de ida se disputará en Lisboa y promete emociones de alto nivel entre dos equipos que buscan meterse entre los cuatro mejores del torneo.

Arsenal llega como uno de los favoritos de la Champions League, pese a sus recientes tropiezos en torneos locales. El equipo de Mikel Arteta apunta a redimirse y encaminar la clasificación en condición de visitante.

Por su parte, Sporting Lisboa atraviesa un buen momento y viene de superar con autoridad su serie previa, mostrando un juego ofensivo que podría complicar a los ingleses. A continuación, revisa todos los detalles para ver el encuentro EN VIVO desde distintos países.

¿A qué hora juegan Sporting Lisboa vs Arsenal HOY?

El partido de Sporting Lisboa vs Arsenal se jugará este martes 7 de abril de 2026 en el Estadio José Alvalade. Estos son los horarios según tu país:

Perú, Colombia, Ecuador: 2:00 p.m.

2:00 p.m. México: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Estados Unidos: 3:00 p.m. (ET) / 12:00 p.m. (PT)

3:00 p.m. (ET) / 12:00 p.m. (PT) Argentina, Chile, Uruguay: 4:00 p.m.

4:00 p.m. España: 9:00 p.m.

Este encuentro corresponde a la ida de los cuartos de final y marcará el inicio de una serie clave en la Champions League.

¿Dónde ver Sporting Lisboa vs Arsenal EN VIVO en Perú?

En Perú, el partido será transmitido por ESPN y vía streaming en Disney+ (plan Premium).

Los fanáticos podrán seguir el duelo tanto en TV por cable como en dispositivos móviles y Smart TV.

¿Dónde ver Sporting Lisboa vs Arsenal en Sudamérica?

En la mayoría de países de Sudamérica, la transmisión estará a cargo de:

ESPN

Disney+

Esto permite ver la Champions League en vivo tanto por señal tradicional como en streaming.

¿Dónde ver Sporting Lisboa vs Arsenal en México?

En México, los derechos de la UEFA Champions League pertenecen a HBO Max, por lo que el partido será transmitido exclusivamente por esta plataforma.

¿Dónde ver Sporting Lisboa vs Arsenal en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el encuentro podrá verse a través de:

CBS Sports (TV)

Paramount+

También existe cobertura en español mediante Univision y sus plataformas digitales.

¿Dónde ver Sporting Lisboa vs Arsenal en España?

En España, la Champions League es transmitida por Movistar Plus+, que ofrecerá el partido en vivo a través de sus canales deportivos.

Sporting Lisboa vs Arsenal: un duelo clave rumbo a semifinales

El equipo de Londres llega con la presión de conseguir un buen resultado fuera de casa, mientras que el conjunto portugués intentará hacerse fuerte ante su hinchada.

Este primer enfrentamiento será determinante para encaminar la serie, en una Champions League que cada vez entra en su fase más decisiva.