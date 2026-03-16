Sporting Lisboa vs Bodo/Glimt EN VIVO se enfrentan por el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League. El encuentro se disputará en el Estadio Jose Alvalade, en Lisboa, donde el conjunto portugués buscará aprovechar su localía para darle vuelta al 3-0 en contra recibido la semana pasada.
Por su parte, el equipo noruego llega a esta instancia fortalecido tras conseguir una ventaja de tres goles en la ida. Por eso saldrá decidido al campo de su rival para asegurar la clasificación a los cuartos de final del torneo. A continuación, te mostraremos a qué hora juegan hoy, los canales de transmisión y dónde ver ONLINE el partido desde tu país.
¿A qué hora juega Sporting Lisboa vs Bodo/Glimt EN VIVO por Champions League?
El partido de Sporting Lisboa vs Bodo/Glimt por la vuelta de los octavos de final de la Champions League empieza a las 12:45 PM de Perú este martes 17 de marzo del 2026.
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 11:45 a.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 12:45 p.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 1:45 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 2:45 p.m.
- España: 6:45 p.m.
¿Dónde ver Sporting Lisboa vs Bodo/Glimt EN VIVO por Champions League?
La transmisión del partido entre Sporting Lisboa vs Bodo/Glimt por la vuelta de octavos de final de la Champions League será transmitido en ESPN y Disney+ Premium para toda Sudamérica, incluyendo a Perú. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de TNT Sports y Max. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: Paramount+, UniMás, ViX y TUDN.
¿Qué canal transmite Sporting Lisboa vs Bodo/Glimt EN VIVO por Champions League?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|12:45 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Colombia
|12:45 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Ecuador
|12:45 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Argentina
|2:45 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Brasil
|2:45 p.m.
|TNT Sports y Claro TV
|HBO Max
|Paraguay
|2:45 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Uruguay
|2:45 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Chile
|2:45 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Bolivia
|1:45 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Venezuela
|1:45 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Costa Rica
|11:45 a.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Honduras
|11:45 a.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|El Salvador
|11:45 a.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Guatemala
|11:45 a.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|México
|11:45 a.m.
|TNT Sports
|HBO Max
|Estados Unidos
|12:45 p.m.
|Univision, UniMás y TUDN
|Paramount+, ViX, DAZN
|España
|6:45 p.m.
|Movistar Liga de Campeones
|Movistar+
Horario, TV y dónde ver Sporting Lisboa vs Bodo/Glimt por Champions League
- Fecha: Martes 17 de marzo del 2026
- Partido: Sporting Lisboa vs Bodo/Glimt
- Horario: 12:45 p.m. hora de Perú.
- Canal: ESPN, Disney+ Premium, Max, TNT Sports y Movistar Liga de Campeones.
- Estadio: Jose Alvalade
¿Dónde se juega Sporting Lisboa vs Bodo/Glimt?
El compromiso se disputará en el Jose Alvalade, estadio ubicado en Lisboa y casa del Sporting Lisboa. El recinto tiene capacidad para más de 52 mil espectadores y es reconocido por el intenso ambiente que generan los aficionados locales.
El ganador de la serie avanzará a los cuartos de final de la UEFA Champions League, manteniéndose en la lucha por el título del torneo de clubes más importante de Europa.