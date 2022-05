Vía Star Plus y Twitch en vivo y en directo, Kun Agüero será el encargado de reaccionar minuto a minuto la final entre Real Madrid vs. Liverpool por la final de la UEFA Champions League. Por ello, el ahora exjugador argentino tendrá la responsabilidad de transmitir todas las emociones de este partidazo que se vivirá en Francia. En ese sentido, te mostramos algunos pasos para conectar a tu TV la plataforma de streaming y disfrutar del evento deportivo.

QUÉ ES STAR PLUS

Star Plus está dirigida a un público adulto y reúne todo el contenido de la de la Walt Disney Company que no era apropiado para Disney+. Es importante recordar que para aquellos que ya adquirieron el plan anual de Disney+ y piensan también subscribirse a Star+ por la oferta Combo+ (que incluye ambos servicios), puedes realizarlo a través del sitio web starplus.com y no a través del app, ya que en el primero te dan la opción de solo pagar la diferencia entre ambos servicios.

CÓMO GENERAR MI CÓDIGO BEGIN VÍA STAR PLUS

Primero deberás descargar la aplicación de Star Plus y así, podrás vincular tu Smart TV a la plataforma de streaming. Sigue los sencillos pasos a continuación.

El código tiene que ser ingresado dentro de la pagina Star Plus Begin, ya sea en la PC o en un celular.

De ser el código correcto, la sesión automáticamente te abrirá en tu pantalla, de lo contrario, te pedirá ingreses tu correo y contraseña, siendo este el último paso a seguir.

Una vez que hayas ingresado correctamente en tu Smart Tv, Smart Stick o consola de videojuegos, ya no tendrás que volver a seguir estos pasos y únicamente bastará con abrir la aplicación

CÓMO VER LA CHAMPIONS LEAGUE EN STAR PLUS

La Champions League es sin duda alguna una de las competiciones más vistas por la afición futbolera. Asimismo con el paso de los años este evento se ha ido revolucionando y con la llegada de la plataforma de streaming, se optó por comprar los derechos de este y otras ligas importantes.

Pero, ¿cómo ver la Champions en Star Plus? Primero deberás suscribirte en la página oficial de Star+ y una vez ingresado al portal, podrás encontrar los partidos en vivo y las repeticiones más llamativas de la semana.