Tabla de posiciones Champions League EN VIVO: una nueva jornada arranca en la UEFA Champions League. Los mejores clubes europeos medirán fuerzas para seguir escalando en la tabla general de la Liga de Campeones, que la lidera el Liverpool con puntaje perfecto, seguido por Sporting de Lisboa, Inter, Brest y Mónaco. Recordemos que el Real Madrid se encuentra en zona de repechaje y tendrá que ir a Anfield para sacar puntos que le permita romper su mala racha.

Real Madrid visita al líder, Liverpool

Real Madrid se medirá el miércoles al Liverpool en Anfield, en la quinta jornada de la primera fase de Liga de Campeones, en una nueva reedición de uno de los nuevos clásicos del fútbol europeo.

Los ‘Reds’ lideran en solitario la tabla de 32 equipos gracias a su pleno de victorias en las primeras cuatro jornadas (12 puntos), mientras que el Real Madrid, con dos victorias y dos derrotas (18º, 6 puntos), necesita comenzar a escalar posiciones hasta el ‘Top 8′, que clasifica directamente a octavos de final.

En la convocatoria de los merengues entró Lucas Vázquez, pese a que todavía no está recuperado del todo, aunque probablemente el técnico italiano, Carlo Ancelotti, vuelva a postar por el uruguayo Fede Valverde como lateral, después de que jugara bien en la victoria de Liga del domingo frente al Leganés (3-0).

El equipo blanco viaja sin el brasileño Vinicius, que estará de baja tres semanas por una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. La novedad de la lista del técnico italiano es la inclusión de Gonzalo, atacante del filial.

Pero, la ausencia de Vinicius -que seguramente no esté listo hasta la final de la Copa Intercontinental que se disputará el 18 de diciembre- deja el camino libre para que el francés Kylian Mbappé juegue en el extremo izquierdo, su posición natural y donde resulta más letal.

El astro brasileño se unió en la enfermería a las bajas de Dani Carvajal, que se perderá toda la temporada por una rotura del ligamento en la rodilla, del austríaco David Alaba, del francés Aurelien Tchouaméni, y de sus compatriotas Militao y Rodrygo.

En las filas de su rival, en cambio, pese a ser líder la Premier League y de la Champions League, las aguas están agitadas.

Su delantero estrella, Mohamed Salah acaba contrato el próximo mes de junio y aún no ha renovado. El domingo, luego de ser protagonista con un doblete en la remontada de su equipo en Southampton, el egipcio habló sobre su situación contractual.

“Estoy más fuera que dentro. No he recibido ninguna propuesta. Estamos casi en diciembre y no he recibido ninguna oferta para quedarme en el club”, señaló el jugador, de 32 años, a la cadena NBC, antes de subrayar que sigue concentrado mientras tanto en lograr los títulos en juego este año, aunque expresó su decepción.

Barcelona busca seguir en racha

Barcelona necesita ganar el martes al Brest francés en Montjuic en Liga de Campeones para recuperar las buenas sensaciones con las que había empezado la temporada, pero que parecen haberse esfumado en los últimos partidos de liga.

El conjunto culé intentará llevarse una victoria que lo encumbre a la zona alta de la liguilla, en la que del 1º al 8º acceden directamente a octavos de final.

Los pupilos de Hansi Flick recibirán a un sorprendente Brest en esta quinta jornada de competición. Sexto con un balance de tres victorias y una derrota, con 9 puntos, el conjunto culé quiere escalar posiciones y mostrar una vez más que tiene argumentos para proclamarse campeón de un torneo que no conquista desde 2015.

Su rival del martes ha demostrado que se halla en estado de gracia al sumar 10 puntos, merced a tres triunfos y un empate.

El cuadro culé querrá cortar la racha de dos encuentros seguidos sin ganar en la LaLiga. Perdió ante la Real Sociedad en el Reale Arena (1-0) y empató el sábado contra el Celta de Vigo en Balaídos (2-2).

Flick dio este lunes un toque de atención al vestuario para advertir que debe dejar de cometer errores.

“Se trata de eliminar los errores, eso es importante”, dijo Flick durante su rueda de prensa previa al partido. “Tenemos muchas cosas que hacer mejor con el balón y eso es en lo que nos centramos”, prosiguió el teutón.

Aún así sigue como líder con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid, que tiene un partido menos y que viene de ganar el domingo al Leganés (3-0).

El equipo azulgrana está resintiéndose de la baja de Lamine Yamal por lesión, pero cuenta con el polaco Robert Lewandowski y el brasileño Raphinha en plena forma. El lateral izquierdo Alejandro Balde tampoco estará ante el Brest.

Se trata del primer encuentro entre el Barcelona y Brest. El equipo español ha perdido sus últimos dos partidos ante equipos franceses en la Champions League, este mismo año, ante el París Saint Germain por 4-1 en abril y ante el Mónaco por 2-1 en septiembre.

Fecha 5, Champions League

Martes, 26 de noviembre

12:45 Sparta Praha vs Atlético Madrid

12:45 Slovan Bratislava vs Milan

15:00 Barcelona vs Brest

15:00 Bayer Leverkusen vs Salzburg

15:00 Bayern München vs PSG

15:00 Internazionale vs RB Leipzig -

15:00 Manchester City vs Feyenoord

15:00 Sporting CP vs Arsenal

15:00 Young Boys vs Atalanta

Miércoles, 27 de noviembre

12:45 Sturm Graz vs Girona

12:45 Crvena Zvezda vs Stuttgart

15:00 PSV vs Shakhtar Donetsk

15:00 Monaco vs Benfica

15:00 Liverpool vs Real Madrid

15:00 Dinamo Zagreb vs Borussia Dortmund

15:00 Celtic vs Club Brugge

15:00 Bologna vs Lille

15:00 Aston Villa vs Juventus

Tabla de posiciones Champions League EN VIVO

Liverpool - 12 Puntos Sporting Lisboa - 10 Puntos Mónaco - 10 Puntos Brest - 10 Puntos Inter - 10 Puntos Barcelona - 9 Puntos Borussia Dortmund - 9 Puntos Aston Villa - 9 Puntos Atalanta - 8 Puntos Manchester City - 7 Puntos Juventus - 7 Puntos Arsenal- 7 Puntos Leverkusen- 7 Puntos Lille- 7 Puntos Celtic- 7 Puntos Dinamo Zagreb- 7 Puntos Bayern Múnich - 6 Puntos Real Madrid - 6 Puntos Benfica - 6 Puntos Milan - 6 Puntos Feyenoord - 6 Puntos Brujas - 6 Puntos Atlético Madrid - 6 Puntos PSV - 5 Puntos PSG - 4 Puntos Sparta Praga - 4 Puntos Stuttgart - 4 Puntos Shajtar Donetsk - 4 Puntos Girona - 3 Puntos Red Bull Salzburg - 3 Puntos Bologna - 1 Punto Leipzig - 0 Puntos Sturm- 0 Puntos Young Boys- 0 Puntos Estrella Roja- 0 Puntos ŠK Slovan Bratislava- 0 Puntos