Luis Díaz fue expulsado por una fuerte falta contra Hakimi, que salió lesionado y entre lágrimas por la acción. (Foto: AFP)
Luis Díaz fue expulsado por una fuerte falta contra Hakimi, que salió lesionado y entre lágrimas por la acción. (Foto: AFP)
Redacción EC
Redacción EC

El tuvo de todo: goles, emociones y hasta expulsados. Y, sin duda, Luis Díaz fue el protagonista de la noche. El colombiano no solo marcó el doblete que le dio el triunfo a su equipo en la Champions League, también fue expulsado por una criminal patada contra Achraf Hakimi.

Todo pasó en los minutos finales del primer tiempo, cuando Hakimi logró robarle la pelota a Luis Díaz y aprovechó su velocidad para contraatacar. En ese momento, el colombiano se lanzó con las dos piernas por delante y le pegó una patada que derribó al lateral del PSG.

De inmediato, el árbitro Maurizio Mariani le mostró la tarjeta amarilla; sin embargo, fue llamado por el VAR para revisar la acción en la pantalla. Tras ver las imágenes, el juez cambió de decisión y expulsó a Luis Díaz, que reaccionó sorprendido por la roja.

El gol de Díaz a Hakimi fue en el tobillo izquierdo. El marroquí no pudo ponerse de pie por su propia cuenta y fue asistido por sus compañeros para dejar el campo. Fue sacado entre lágrimas para permitir el ingreso de Mayulu.

Así, Hakimi se sumó a la lista de lesionados del PSG. Ousmane Dembélé tampoco pudo teerminar el partido por lesión.

****

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC