El PSG vs. Bayern tuvo de todo: goles, emociones y hasta expulsados. Y, sin duda, Luis Díaz fue el protagonista de la noche. El colombiano no solo marcó el doblete que le dio el triunfo a su equipo en la Champions League, también fue expulsado por una criminal patada contra Achraf Hakimi.

Todo pasó en los minutos finales del primer tiempo, cuando Hakimi logró robarle la pelota a Luis Díaz y aprovechó su velocidad para contraatacar. En ese momento, el colombiano se lanzó con las dos piernas por delante y le pegó una patada que derribó al lateral del PSG.

De inmediato, el árbitro Maurizio Mariani le mostró la tarjeta amarilla; sin embargo, fue llamado por el VAR para revisar la acción en la pantalla. Tras ver las imágenes, el juez cambió de decisión y expulsó a Luis Díaz, que reaccionó sorprendido por la roja.

El gol de Díaz a Hakimi fue en el tobillo izquierdo. El marroquí no pudo ponerse de pie por su propia cuenta y fue asistido por sus compañeros para dejar el campo. Fue sacado entre lágrimas para permitir el ingreso de Mayulu.

Así, Hakimi se sumó a la lista de lesionados del PSG. Ousmane Dembélé tampoco pudo teerminar el partido por lesión.

¡QUÉ PRIMER TIEMPO DE LUCHO DÍAZ! ¡DOBLETE Y ROJA POR UN PATADÓN SOBRE HAKIMI! El colombiano se fue expulsado por esta falta en el PSG vs. Bayern Munich. ¿Qué te pareció?



▶️ Mirá la 🏆 #ChampionsLeague en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/6CGwLcPfzs — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 4, 2025

****

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.