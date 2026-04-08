Barcelona sufrió la expulsión de Pau Cubarsí en su mejor momento durante el partido ante Atlético Madrid, por la ida de los cuartos de final de la Champions League. Todo sucedió casi al final del primer tiempo, cuando Julián Álvarez lanzó un pase a la espalda de los defensores azulgranas y hablitó a Giuliano Simeone, quien encaró con destino de gol. Justo allí lo cruzó Cubarsí, quien derribó al argentino y el juez sancionó la falta. En un principio le mostró la amarilla; sin embargo, tras revisión del VAR, se cambió por tarjeta roja y el central español dejó a su equipo con 10 jugadores.

Barcelona sufrió la expulsión de Pau Cubarsí en su mejor momento durante el partido ante Atlético Madrid, por la ida de los cuartos de final de la Champions League. Todo sucedió casi al final del primer tiempo, cuando Julián Álvarez lanzó un pase a la espalda de los defensores azulgranas y hablitó a Giuliano Simeone, quien encaró con destino de gol. Justo allí lo cruzó Cubarsí, quien derribó al argentino y el juez sancionó la falta. En un principio le mostró la amarilla; sin embargo, tras revisión del VAR, se cambió por tarjeta roja y el central español dejó a su equipo con 10 jugadores. ¡¡BARCELONA CON 10 ANTES DEL CIERRE DEL PRIMER TIEMPO!! EXPULSADO CUBARSÍ POR ESTA ACCIÓN SOBRE GIULIANO SIMEONE.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/LYXdoAjSvu — SportsCenter (@SC_ESPN) April 8, 2026 SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más buenas.practicas@comercio.com.pe @ elcomercio_peru