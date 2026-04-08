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A los 43′, Pau Cubarsí recibió la tarjeta roja por una falta contra Giuliano Simeone y dejó al Barcelona con diez jugadores ante Atlético Madrid.
A los 43′, Pau Cubarsí recibió la tarjeta roja por una falta contra Giuliano Simeone y dejó al Barcelona con diez jugadores ante Atlético Madrid.
Por Redacción EC

Barcelona sufrió la expulsión de Pau Cubarsí en su mejor momento durante el partido ante Atlético Madrid, por la ida de los cuartos de final de la Champions League. Todo sucedió casi al final del primer tiempo, cuando Julián Álvarez lanzó un pase a la espalda de los defensores azulgranas y hablitó a Giuliano Simeone, quien encaró con destino de gol. Justo allí lo cruzó Cubarsí, quien derribó al argentino y el juez sancionó la falta. En un principio le mostró la amarilla; sin embargo, tras revisión del VAR, se cambió por tarjeta roja y el central español dejó a su equipo con 10 jugadores.

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