Al inicio del segundo tiempo, Thibaut Courtois volvió a hacerse sentir frente al arco del Real Madrid vs. Liverpool. Tras un tiro de esquina, el arquero merengue le atajó una cabezazo a Virgil Van Dijk que tenía destino de gol. El central neerlandés se desmarcó de Vinícius Jr., quien lo perdió durante la jugada, y ganó en el juego áereo. Sin embargo, su cabezazo fue desviado por el arquero belga, quien envió la pelota al tiro de esquina. Es más, en la jugada siguiente, Hugo Ekitike también cabeceó directo a las redes de Courtois y este respondió de manera felina.

¡EL PARTIDO QUE ESTÁ JUGANDO COURTOIS EN ANFIELD ES MONUMENTAL!



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/gsuy5Vk42f — SportsCenter (@SC_ESPN) November 4, 2025

