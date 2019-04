Hoy Tottenham vs. Ajax EN VIVO EN DIRECTO por Champions League: vía ESPN y FOX Sports sigue las semifinales

Tottenham vs. Ajax EN VIVO EN DIRECTO: se verán las caras en el partido de ida por las semifinales de la Champions League 2018-2019, este martes 30 de abril (2:00 p.m. hora de Perú / 21:00 horas de España). El encuentro se jugará en el Tottenham Hotspur Stadium y será transmitido a través de las señales de ESPN y FOX Sports.

PREVIA



Tottenham sueña con llegar a su primera final de Champions League a pocas horas de medirse -en el primer round- al Ajax, que espera encontrarse con sus pasados años dorados gracias a sus jóvenes talentos.

Tottenham vs. Ajax EN VIVO: a qué hora se juega y qué canal lo transmite EN DIRECTO

Perú: 14:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur

España: 21:00 horas vía Movistar + y Movistar Liga de Campeones

Alemania: 21:00 horas vía DAZN, Sky Ticket, Sky Sport 1 HD y Sky Go

México: 14:00 horas vía Fox Sports Norte, Fox Play Norte, ESPN Norte, ESPN 2 Norte y ESPN Play Norte

Argentina: 16:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur

Brasil: 16:00 horas vía Esporte Interativo Plus, Esporte Interativo, TNT Brazil y TNT Go

Colombia: 14:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 Andina y ESPN Play Sur

Chile: 15:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur

Ecuador: 14:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 Andina y ESPN Play Sur

Paraguay: 15:00 horas vía Fox Sports, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur

Uruguay: 16:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur

Tottenham vs. Ajax: posibles alineaciones

Tottenham: Lloris - Trippier, Alderweireld, Sánchez, Vertonghen, Rose - Wanyama, Alli - Moura, Llorente, Eriksen.

Ajax: Onana - Veltman, De Ligt, Blind, Tagliafico - Van de Beek, Schöne, De Jong - Ziyech, Tadic, Neres.

Todos los miembros que forman parte de la familia de los ‘Spurs’ vivirán una jornada especial, pues recibirán al cuadro de Ámsterdam en el estadio recientemente inaugurado, construido para albergar encuentros grandes, como una semifinal de la Champions League.

De hecho, la inversión realizada para edificar la nueva casa del Tottenham impidió que Mauricio Pochettino tenga la posibilidad de hacer fichajes en el mercado de verano e invierno de la presente temporada.

A estas alturas de la campaña, la decisión podría pasar facturar en el ámbito deportivo. El técnico argentino no podrá contar con jugadores importantes por lesión como: Harry Kane, Moussa Sissoko, Serge Aurier, Harry Winks y Erik Lamela.

Encima, uno de los futbolistas claves para conseguir el pase a las semifinales de la Champions League no estará presente en el duelo contra los holandeses. El coreano Son Heung-min cumplirá una sanción frente al Ajax.

En la entidad de Ámsterdam, en cambio, la situación es totalmente diferente a la de los ‘Spurs’. La Eredivisie (liga holandesa) ha concedido un fin de semana de descanso por el enfrentamiento europeo.

Es así como los jóvenes y talentosos Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Kasper Dolberg y Donny van de Beek -protagonistas en las eliminaciones de Real Madrid y Juventus- estarán en buenas condiciones para dar el primer golpe en Londres.

Con información de AFP