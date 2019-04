Tottenham vs. Ajax EN VIVO ONLINE vía Fox Sports: juegan partidazo por semifinales de la Champions League

Tottenham vs. Ajax EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la ida de semifinales de la Champions League, este martes 30 de abril, desde las 2:00 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de Fox Sports y ESPN. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Los sorprendentes Tottenham y Ajax protagonizarán el primer choque de otra etapa decisiva del torneo de clubes más importante de Europa. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Tottenham Hotspur Stadium.



Tottenham vs. Ajax: horarios y canales del partido

Perú: 14:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur

España: 21:00 horas vía Movistar + y Movistar Liga de Campeones

Alemania: 21:00 horas vía DAZN, Sky Ticket, Sky Sport 1 HD y Sky Go

México: 14:00 horas vía Fox Sports Norte, Fox Play Norte, ESPN Norte, ESPN 2 Norte y ESPN Play Norte

Argentina: 16:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur

Brasil: 16:00 horas vía Esporte Interativo Plus, Esporte Interativo, TNT Brazil y TNT Go

Colombia: 14:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 Andina y ESPN Play Sur

Chile: 15:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur

Ecuador: 14:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 Andina y ESPN Play Sur

Paraguay: 15:00 horas vía Fox Sports, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur

Uruguay: 16:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur

Tottenham vs. Ajax: chocan por la ida de semifinales de la Champions League. (Foto: Tottenham / Ajax)

Con la sensibles bajas de Harry Kane y Son Heung-Min, Tottenham buscará dar el primer paso que lo lleve a la final de la Champions League, luego de dejar en el camino a Manchester City en una vibrante llave que se definió en los últimos minutos del juego de vuelta.

Una lesión en el tobillo impedirá a Harry Kane disputar el cotejo frente a Ajax. El surcoreano Son, por su parte, se perderá el encuentro debido a una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. La situación de Tottenham en la zona de ataque ha hecho que el entrenador Mauricio Pochettino pruebe otras alternativas.

Lucas Moura aparece como una opción clara para ser un 'falso 9'. Sin embargo, el argentino también ha probado en meter desde el inicio a Fernando Llorente e, incluso, a Vincent Janssen como revulsivo, cuando en toda la temporada no había confiado en el ariete holandés, que estuvo cerca de anotar contra Aston Villa, en la reciente jornada de la Premier League.

"El Ajax es un gran equipo, tiene jugadores jóvenes, rápidos y peligrosos, pero creo que estamos listos para hacer un buen trabajo", afirmó en la previa el brasileño Lucas Moura, precavido sobre el rival.

Además, Tottenham tampoco podrá contar ni Serge Aurier ni Moussa Sissoko, mientras que Dele Alli ya dispuso de minutos frente los 'Hammers' y podrá partir desde el inicio.

El Ajax llega más descansado que su rival. La Federación Holandesa de Fútbol pospuso todos los partidos del pasado fin de semana para evitar que el equipo de Ámsterdam jugase el domingo, por lo que saltará al césped de Londres habiendo disfrutado de siete días de descanso, frente a las tres que ha tenido el conjunto de Pochettino.

Ajax, que está sorprendiendo a propios y extraños por la gran calidad de su juego, viajó este lunes a Inglaterra en uno de los momentos más dulces de su historia, pues 22 años después vuelve a participar en una semifinal de Champions League, es líder de la Eredivisie a dos partidos del final de la temporada y finalista de la Copa de Holanda.

A pesar de la intensidad de la temporada, Erik ten Hag podrá contar con casi todos sus hombres para el encuentro contra el Tottenham, pues en un principio no tiene ninguna baja de importancia.

El técnico dio la sorpresa al incluir entre los convocados a Noussair Mazraoui, el lateral que se lesionó en el tobillo hace dos semanas en los cuartos de final contra el Juventus, pero que parece estar recuperado.

Tottenham vs. Ajax: El favorito en la casa de apuestas

Tottenham es favorito por muy poco en las casas de apuestas para quedarse con la victoria frente al Ajax por la ida de la semifinal de la Champions League. Rushbet contempla una cuota de 5,20 por los ‘Spurs’ y una de 5,30 por el conjunto holandés.

William Hill, en tanto, estima una cuota de 4,50 para los locales y de 5 para los visitantes. Pero también están las casas de apuestas que discrepan con eso.

Bwin y BetFair son un claro ejemplo, pues apuestan por un empate de posibilidades con cuota 5. Bet365 también cree en la igualdad entre ambos conjuntos, pero a 5,50.

Tottenham vs. Ajax: probables alineaciones

Tottenham: Hugo Lloris; Danny Rose, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Kieran Trippier; Eric Dier, Christian Eriksen, Victor Wanyama; Dele Alli, Lucas Moura y Fernando Llorente.

Ajax: Andre Onana; Nicolás Tagliafico, Daley Blind, Matthijs De Ligt, Joel Veltman; Frenkie De Jong, Lasse Schöne; David Neres, Donny van de Beek, Hakim Ziyech y Dusan Tadic.

