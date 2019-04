Tottenham vs. Ajax: previa, estadísticas y apuestas del partido por Champions League

► Mauricio Pochettino: la historia del hombre que transformó al Tottenham



► Champions League: Ajax, el equipo más goleador de la temporada europea

Con la ilusión intacta de disputar su primera final de la Champions League , Tottenham recibirá al Ajax en el Tottenham Hotspur Stadium este martes 30 de abril por la ida de la semifinal del certamen continental. El encuentro programado entre ambas escuadras se disputará a las 14:00 horas en Perú con transmisión vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur; mientras que en España lo podrás seguir a las 21 horas vía Movistar + y Movistar Liga de Campeones.

El cuadro dirigido por Mauricio Pochettino llega al vibrante compromiso tras haber eliminado en cuartos de final al Manchester City , una llave de infarto que se definió por los goles de visita a favor de los ‘Spurs’ tras el global de 4-4.

Tottenham celebró su pase a semifinales de la Champions League en Wembley. (AFP) AFP

Pero no todo es alegría para los locales, pues para el duelo contra el Ajax , el Tottenham no podrá contar con Harry Kane , Moussa Sissoko, Serge Aurier, Harry Winks y Erik Lamela, quienes están lesionados. Para colmo de males tampoco estará Son Heung-Min , dado que cumplirá sanción este martes.

La escuadra holandesa, en tanto, afrontará el partido con la moral a tope y con la intención de seguir practicando un buen fútbol gracias a sus jóvenes talentos, pues en cuartos de final de la Champions League se dio el lujo de vencer a la Juventus en su casa y de sacar al club de Cristiano Ronaldo de la competición europea con un global de 3-2. Antes también eliminó al Real Madrid , pero en octavos, dando que hablar bastante en el mundo del deporte.



Estadísticas del partido por semifinales

Como ya habíamos adelantado líneas arriba, Harry Kane no podrá estar presente en este compromiso y por ello el Tottenham perderá una pieza letal en el ataque, pues el delantero inglés, por más de que no ha jugado desde el cruce de ida por cuartos de final, se mantiene como el máximo goleador del club en la presente edición de la Champions League con cinco tantos, siguiéndolo muy de cerca Son Heung-Min , quien tiene cuatro, pero que tampoco estará en el partido por sanción.

El Ajax tiene bajo su manga a un imparable Dusan Tadic que en la presente edición de la Liga de Campeones lleva nueve goles y solo es superado por Lionel Messi , quien tiene 10. Sin duda, el atacante serbio es la principal carta de gol del conjunto visitante, que buscará dar nuevamente el ‘golpe’ fuera de casa, pero esta vez ante el Tottenham .



El favorito en la casa de apuestas

Tottenham es favorito por muy poco en las casas de apuestas para quedarse con la victoria frente al Ajax por la ida de la semifinal de la Champions League . Rushbet contempla una cuota de 5,20 por los ‘Spurs’ y una de 5,30 por el conjunto holandés.

William Hill, en tanto, estima una cuota de 4,50 para los locales y de 5 para los visitantes. Pero también están las casas de apuestas que discrepan con eso.

Bwin y BetFair son un claro ejemplo, pues apuestan por un empate de posibilidades con cuota 5. Bet365 también cree en la igualdad entre ambos conjuntos, pero a 5,50.



Tottenham vs. Ajax: alineaciones posibles

Tottenham : Lloris, Sánchez, Alderweireld, Vertonghen, Trippier, Dier, Wanyama, Rose, Eriksen, Alli y Lucas Moura.

DT: Mauricio Pochettino.

Ajax : Onana, Veltman, De Ligt, Blind, Tagliafico, Schone, van de Beek, De Jong y Ziyech, Tadic y Neres.

DT: Erik ten Hag.



¿Dónde y cómo ver en vivo por la Champions League?

Perú: 14:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur

España: 21:00 horas vía Movistar + y Movistar Liga de Campeones

Alemania: 21:00 horas vía DAZN, Sky Ticket, Sky Sport 1 HD y Sky Go

México: 14:00 horas vía Fox Sports Norte, Fox Play Norte, ESPN Norte, ESPN 2 Norte y ESPN Play Norte

Argentina: 16:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur

Brasil: 16:00 horas vía Esporte Interativo Plus, Esporte Interativo, TNT Brazil y TNT Go

Colombia: 14:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 Andina y ESPN Play Sur

Chile: 15:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur

Ecuador: 14:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 Andina y ESPN Play Sur

Paraguay: 15:00 horas vía Fox Sports, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur

Uruguay: 16:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur