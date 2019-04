Tottenham vs. Ajax EN VIVO: conoce los canales para ver EN DIRECTO ONLINE el partido por la Champions League

► Champions League: Ajax, el equipo más goleador de la temporada europea



Tottenham buscará iniciar con pie derecho su participación en las semifinales de la Champions League cuando reciba HOY EN VIVO ONLINE al Ajax en el Tottenham Hotspur Stadium por la ida de esta instancia. El pitazo inicial del encuentro se escuchará a las 14:00 horas en Perú con transmisión vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur; mientras que en España el partido iniciará a las 21:00 horas vía Movistar + y Movistar Liga de Campeones.

Luego de haber eliminado al Manchester City en cuartos de final del certamen con un global de 4-4, pero con importantes goles de visita, los ‘Spurs’ la tienen más clara que nunca: no parar hasta llegar a la primera final del club en la competición y quedarse con la ‘Orejona’.

Tottenham celebró su pase a semifinales de la Champions League en Wembley. (AFP) AFP

Para cumplir con dicho objetivo en la Champions League, los dirigidos por Mauricio Pochettino saben que tienen que ir paso a paso y que se cruzarán con un Ajax que tiene mucha hambre de gloria y que propone dentro del campo de juego, por lo que tratarán de aprovechar todas las ocasiones de gol que se presenten.

El conjunto holandés ha sabido ‘pegar’ en momentos clave, logrando eliminar a duros rivales como el Real Madrid en octavos (5-3 en el global) y la Juventus en cuartos (3-2 en el global), recientemente.

Dichos resultados le han servido al Ajax para mantener con vida su sueño de coronarse nuevamente en la Champions League, algo que no ha podido lograr durante muchos años y que espera poder hacer en esta temporada. Por esa razón, el equipo holandés tratará de conseguir la victoria en la ida de las ‘semis’ ante el Tottenham para llegar con mucha tranquilidad al duelo de vuelta.



Tottenham vs. Ajax: alineaciones posibles

Tottenham: Lloris, Sánchez, Alderweireld, Vertonghen, Trippier, Dier, Wanyama, Rose, Eriksen, Alli y Lucas Moura.

DT: Mauricio Pochettino.

Ajax: Onana, Veltman, De Ligt, Blind, Tagliafico, Schone, van de Beek, De Jong y Ziyech, Tadic y Neres.

DT: Erik ten Hag.



¿Dónde y cómo ver en vivo por la Champions League?

Perú: 14:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur

España: 21:00 horas vía Movistar + y Movistar Liga de Campeones

Alemania: 21:00 horas vía DAZN, Sky Ticket, Sky Sport 1 HD y Sky Go

México: 14:00 horas vía Fox Sports Norte, Fox Play Norte, ESPN Norte, ESPN 2 Norte y ESPN Play Norte

Argentina: 16:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur

Brasil: 16:00 horas vía Esporte Interativo Plus, Esporte Interativo, TNT Brazil y TNT Go

Colombia: 14:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 Andina y ESPN Play Sur

Chile: 15:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur

Ecuador: 14:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 Andina y ESPN Play Sur

Paraguay: 15:00 horas vía Fox Sports, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur

Uruguay: 16:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur