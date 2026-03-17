Tottenham y Atlético Madrid se enfrentan este miércoles 18 de marzo en el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-2026. El duelo se disputará en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres y definirá a uno de los clasificados a cuartos de final.

El equipo inglés está obligado a remontar tras caer 5-2 en la ida, mientras que el conjunto español buscará cerrar la serie y confirmar su favoritismo en el torneo.

¿A qué hora juegan Tottenham vs Atlético Madrid?

El partido entre Tottenham vs Atlético Madrid se jugará el miércoles 18 de marzo en los siguientes horarios:

Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay: 5:00 p. m.

España: 9:00 p. m.

El encuentro corresponde a la revancha de los octavos de final de la Champions League.

Tottenham vs Atlético Madrid EN VIVO: revisas los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido de vuelta de octavos de final de la Champions League en el Tottenham Hotspur Stadium. / JAVIER SORIANO

¿Dónde ver Tottenham vs Atlético Madrid EN VIVO?

La transmisión del partido estará disponible en Sudamérica a través de ESPN y Disney+ Premium, que cuenta con los derechos de la Champions League.

En otros países, el compromiso también podrá verse por distintas señales deportivas y plataformas de streaming autorizadas.

Cómo llega Tottenham

Tottenham afronta este partido con la obligación de remontar una diferencia de tres goles tras la dura derrota sufrida en el encuentro de ida.

El equipo dirigido por Igor Tudor no atraviesa su mejor momento, incluso peleando en la parte baja de la Premier League, por lo que este duelo representa una gran oportunidad para cambiar su imagen en la temporada.

Cómo llega Atlético de Madrid

Atlético de Madrid llega con ventaja tras imponerse 5-2 en la ida, resultado que lo deja muy cerca de los cuartos de final.

El conjunto dirigido por Diego Simeone ha mostrado solidez y eficacia ofensiva en la serie, apoyado en figuras como Antoine Griezmann y Julián Álvarez, quienes fueron claves en el primer encuentro.

Resultado de la ida: ventaja clara para el Atlético

En el partido disputado en Madrid, el Atlético goleó 5-2 al Tottenham, aprovechando errores defensivos del equipo inglés y mostrando contundencia en ataque.

Ese resultado obliga a los Spurs a ganar por al menos tres goles para forzar la prórroga, o por más para clasificar directamente.

Qué está en juego en la Champions League

El ganador de esta llave avanzará a los cuartos de final de la Champions League, instancia donde se enfrentará a otro de los equipos clasificados en esta fase decisiva del torneo.

Tottenham buscará una remontada épica en casa, mientras que Atlético intentará sostener su ventaja y seguir en carrera por el título europeo.