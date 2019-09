Tottenham vs. Olympiacos EN VIVO: HOY se enfrentan por la Champions League

Tottenham vs. Olympiacos EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 1 del Grupo B de la Champions League, este miércoles 18 de septiembre, desde las 11:55 a.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN para Latinoamérica y también vía beIN, DAZN. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Tottenham y Olympiacos se verán las caras en el primer duelo de la serie del torneo de clubes europeo, que también integran el alemán Bayern Munich y el serbio Estrella Roja. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Georgios Karaiskakis de la ciudad griega de El Pireo.

Tottenham vs. Olympiacos: horarios del partido



México - 11:55 a.m.

Ecuador - 11:55 a.m.

Perú - 11:55 a.m.

Colombia - 11:55 a.m.

Venezuela: 12:55 p.m.

Bolivia - 12:55 p.m.

Paraguay - 12:55 p.m.

Argentina - 1:55 p.m.

Chile - 1:55 p.m

Uruguay - 1:55 p.m.

España - 6:55 p.m.

El Tottenham, finalista en la pasada edición de la Champions League, en la que perdió a manos de Liverpool, tendrá su primer desafío en el certamen continental. Los 'Spurs' intentarán repetir una gran campaña y buscarán levantar el título por primera vez en su historia.

"Venimos con mucha humildad, listos para empezar el torneo de la mejor manera", afirmó en la previa el arquero y capitán de Tottenham, el francés Hugo Lloris.

Tottenham llega al compromiso luego de una serie de altibajos en la Premier League, en la que registra dos victorias, dos empates y una derrota. Recientemente, el elenco inglés goleó 4-0 a Crystal Palace con doblete del surcoreano Son Heung-Min.

Pese a que el argentino Juan Foyth regresó a los entrenamientos de Tottenham tras superar una lesión en el tobillo, no estará disponible para el partido. Tampoco será considerado Giovani Lo Celso, quien se encuentra en las primeras etapas de rehabilitación después de sufrir una lesión en la cadera.

Olympiacos, por otro lado, tuvo que superar tres etapas para meterse en la fase de grupos de Champions League. El conjunto griego eliminó al checo Viktoria Plzen, al turco Ístanbul y al ruso Krasnodar.

El equipo más ganador de su país, con 44 títulos ligueros, intentará hacer respetar la casa, donde no pierde desde febrero pasado.

Tottenham vs. Olympiacos: probables alineaciones



Olympiacos: José Sa; Omar Elabdellaoui, Yasine Meriah, Pape Cisse, Leonardo Koutris; Mohamed Camara, Guilherme; Lazar Randjelovic, Mathieu Valbuena, Daniel Podence y Youssef El Arabi



Tottenham: Hugo Lloris; Serge Aurier, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Benjamin Davies; Tanguy Ndombele, Moussa Sissoko; Christian Eriksen, Dele Alli, Son Heung-Min y Harry Kane.



Tottenham vs. Olympiacos: ¿dónde se ubica el estadio?