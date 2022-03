PSG construyó un proyecto millonario para pelear por la Champions League en la temporada 2022. Tras la final perdida frente al Bayern Múnich en 2020, el cuadro francés decidió fichar a Lionel Messi para juntarlo con Neymar y Kylian Mbappé. No obstante, el equipo dirigido por Mauricio Pochettino tropezó de forma histórica en el Santiago Bernabéu y quedó fuera en octavos de final. Ante semejante debacle, en diario AS revelaron una lista de jugadores que dejarían el conjunto parisino a final de temporada.

Según el diario español, el principal señalado por el mal manejo del equipo es el argentino Mauricio Pochettino. Su continuidad ha quedado descartada y resta saber la fecha: si se quedará hasta el final de la temporada y será echada meses antes. Otro directivo que ha perdido credibilidad es Leonardo, director deportivo del PSG.

Como se recuerda, el brasileño despidió a Tuchel tras una gran victoria por 4-0 en el Parque de los Príncipes. Luego, con ‘Poch’ en el banquillo, no quiso fichar a Ndombelé a mitad de temporada, puesto que sabía que en junio iban a sacar al argentino del cargo. Por último, sus fichajes no han dado la talla: Sergio Ramos casi inactivo, Wijnaldum no es ni la sombra del jugador que brilló en Liverpool, Donnarumma señalado por el error frente a Benzema y sobretodo Lionel Messi, quien está jugando por debajo de su nivel.

Del mismo modo, Leonardo ha cometido varios errores en las renovaciones: dejó ir a Thiago Silva, quien se convirtió en un bastión fundamental en el Chelsea y dejó que Edinson Cavani se vaya del club a pesar de ser un jugador emblemático del PSG. Se espera que para la próxima temporada designen un nuevo director deportivo.

Otro de los grandes errores gira en torno a Kylian Mbappé, a quien no pudieron convencer para renovar y es muy probable que salga gratis en junio rumbo al Real Madrid. Al-Khelaïfi deberá buscar al sucesor del 7; sin embargo, no hay mucho talento disponible que quiera arribar al club parisino.

Asimismo, hay otros jugadores que deberán salir para intentar reforzarse de cara a la próxima temporada: Di María, Draxler e Icardi son los apuntados a dejar el PSG para la temporada 2022-23.

Conforme a los criterios de Saber más