Real Madrid recibe a Bayern Múnich en el Estadio Santiago Bernabéu, este martes 7 de abril, por el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. En los primeros minutos de juego, Dayot Upamecano se falló el primero del partido.

En el minuto nueve, Harry Kane pivoteó para encontrar al defensor completamente solo ante la salida de Lunin. Upamecano no golpeó correctamente el balón, y pudo ser rechazado por Carreras.

¿CÓMO NO LO HIZO? ¡INCREÍBLE EL GOL QUE SE PERDIÓ UPAMECANO PARA BAYERN MUNICH VS. REAL MADRID!



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/TvA4b2n5ON — SportsCenter (@SC_ESPN) April 7, 2026