Champions League







Barcelona vs. Slavia Praga EN VIVO: Vidal marcó el 1-0 tras pase de Messi pero gol fue anulado [VIDEO] En el Barcelona vs. Slavia Praga, partido por la fecha 4 del grupo F de la Champions League, el chileno Arturo Vidal abrió el marcador luego de una asistencia de Lionel Messi. Sin embargo, el tanto no valió por posición adelantada del argentino