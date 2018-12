VER Barcelona vs. Tottenham EN VIVO ONLINE GRATIS por Champions League 2018 | Para ver fútbol en vivo, el FC Barcelona y el Tottenham protagonizarán el partido más esperado en la última fecha del Grupo B de la Champions League este martes 11 de diciembre desde las 15 horas. Existen distintas alternativa para no perdérselo por servicio streaming y canales de TV (como Espn 2 para todo Sudamérica). Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del atractivo encuentro que definirá posiciones en el Grupo B por la segunda fecha de la Champions League 2018-2019.

El FC Barcelona, ya clasificado como primero de grupo para los octavos de final de la Champions League, lo único que se juega este martes frente al Tottenham es finalizar invicto en la fase de grupos del certamen, mientras que el equipo inglés necesita firmar el mismo resultado que el Inter de Milán (juega a la misma hora en casa ante el PSV) para seguir vivos. Por tal razón, el Barcelona vs. Tottenham define el futuro de la llave.

Los de Ernesto Valverde han sumado trece de los quince puntos en juego y han ganado todos los partidos menos el empate cedido en el Giuseppe Meazza ante el Inter de Milán, un partido que dominaron en todas las facetas y que vieron cómo Mauro Icardi les igualó a poco del final (1-1). Para ver fútbol en vivo, el FC Barcelona está en un gran momento. Son líderes en solitario en la Liga española con tres puntos de diferencia sobre Sevilla y Atlético de Madrid y la mejor noticia para ellos es que en los dos últimos partidos ligueros (Villarreal y Espanyol) han dejado su puerta a cero.

El Barcelona vs. Tottenham define el futuro de la llave B de la Champions League 2018-2019. En la ida, los blaugranas ganaron 4-2 en Londres. (Foto: AFP) El Barcelona vs. Tottenham define el futuro de la llave B de la Champions League 2018-2019. En la ida, los blaugranas ganaron 4-2 en Londres. (Foto: AFP)

Para ver fútbol en vivo, el Tottenham llega al Camp Nou, su parada definitiva para buscar obtener el mismo resultado que el Inter de Milán contra el PSV Eindhoven, de lo contrario se quedará fuera de los octavos de final de la Champions League 2018-2019. No son halagadores los pronósticos para los de Mauricio Pochettino, que ya fueron goleados en el encuentro de ida por el Barça (2-4) y que fuera de su casa postiza, Wembley, han pinchado tanto en Italia como en Eindhoven.



Además, llegan a jugar el Barcelona vs. Tottenham con varias bajas de importancia y con dudas, sobre todo, en el lateral derecho. Kieran Trippier, el carrilero habitual en el esquema de Pochettino, está fuera por problemas físicos, por lo que Serge Aurier ha asumido la banda en su ausencia. Para ver fútbol en vivo, por otro lado el francés se tuvo que retirar lesionado en el duelo de este fin de semana ante el Leicester City. Si no se recupera a tiempo, el joven Kyle Walker-Peters, que solo ha disputado doce minutos en la Premier League esta temporada, sería el encargado de tapar el flanco izquierdo del ataque 'Blaugrana'.



Barcelona vs. Tottenham: Alineaciones probables



FC Barcelona: Cillessen; Semedo, Piqué o Vermaelen, Lenglet, Alba; Busquets, Rakitic o Arturo Vidal, Arthur; Dembéle, Messi y Coutinho.

Tottenham: Lloris; Walker-Peters, Vertonghen, Alderweireld, Davies; Sissoko, Dier, Eriksen; Alli, Son y Kane.

Barcelona vs. Tottenham: ¿Cómo, cuándo y dónde ver el partido?



Para ver fútbol en vivo, el Barcelona vs. Tottenham es de vital importancia en el grupo B de la Champions League 2018-2019. En esta ocasión la UEFA anunció que el partido será transmitido por Facebook Live para miles de usuarios de las redes sociales. De esta forma, se podrá ver en celulares, tablets y PC desde cualquier lugar donde estés.

El Barcelona vs. Tottenham, asimismo, será transmitido para todos los países de América del Sur por Espn 2 en los horarios que depende de cada país (buscar en la nota la hora específica). Por otro lado, los usuarios que cuenten con el servicio streaming de ESPN Play Sur, también podrán gozar de la transmisión en vivo.

Barcelona vs. Tottenham: Canales que transmiten el partido



Argentina: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Bolivia: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Brasil: Esporte Interativo Plus, Space Brazil

Chile: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Colombia: ESPN Play Sur

Costa Rica: ESPN Norte, ESPN Play Norte

Ecuador: ESPN Play Sur

El Salvador: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Honduras: ESPN Play Norte, ESPN Nor

México: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Nicaragua: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Panamá: ESPN Play Norte, Flow Sports App, ESPN Norte, Flow Sports 2

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

España: Movistar Liga de Campeones, Movistar+

Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Play Sur

Barcelona vs. Tottenham: Horarios del partido en todo el mundo



Perú: 3:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Chile: 5:00 p.m.

Uruguay: 5:00 p.m.

España: 21:00



Barcelona vs. Tottenham: El Camp Nou desde Google Maps