Vía ESPN y STAR Plus para toda Sudamérica, sigue en vivo el partidazo de la UEFA Champions League entre las escuadras de Real Madrid vs Manchester City en directo desde el Santiago Bernabéu de España. La pelota rodará a las 14:00 horas local y marcará el inicio de la semifinal de la también conocida como Liga de Campeones. A continuación, te dejamos los links para que sintonices ESPN y STAR Plus.

VIDEO RECOMENDADO Los 'blancos' y 'citizens' disputarán en el Estadio Santiago Bernabéu el partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League.