[EN DIRECTO] Juventus vs. Atlético de Madrid EN VIVO VER AQUÍ vía FOX Sports: por Champions League

Juventus vs. Atlético de Madrid EN VIVO EN DIRECTO vía Fox Sports: se enfrentan este miércoles 18 de septiembre, desde las 2:00 p.m. (hora de Perú / 21:00 hora de España), por la primera fecha del Grupo D de la Champions League en el Estadio Wanda Metropolitano. El Comercio te llevará el minuto a minuto, los goles, incidencias y el post partido del duelo entre el equipo de Cristiano Ronaldo y Diego Simeone.

Alineaciones confirmadas

MINUTO A MINUTO

Juventus vs Atlético de Madrid: horarios del partido

Perú 2:00 p.m.

Ecuador 2:00 p.m.

Colombia 2:00 p.m.

México 2:00 p.m.

Bolivia 3:00 p.m.

Paraguay 3:00 p.m.

Venezuela 3:00 p.m.

Argentina 4:00 p.m.

Chile 4:00 p.m.

Uruguay 4:00 p.m.

Brasil 4:00 p.m.

España 9:00 p.m.

Juventus vs Atlético de Madrid: posibles alineaciones

Atlético de Madrid: Jan Oblak, Kieran Trippier, Stefan Savic, José María Giménez, Renan Lodi, Thomas Lemar, Koke Resurrección, Marcos Llorente, Saúl Ñíguez, Joao Félix y Diego Costa.



Juventus: Wojciech Szczesny, Danilo, Leonardo Bonucci, Matthijs De Ligt, Álex Sandro, Sami Khedira, Rodrigo Bentancur, Blaise Matuidi, Cristiano Ronaldo, Federico Bernardeschi y Gonzalo Higuaín.

La masiva salida de estrellas del Atlético de Madrid al término de la pasada campaña con la marcha de hombres como Diego Godín, Filipe Luis, Lucas Hernández o Juanfran Torres hacía presagiar una temporada complicada, que los resultados hasta ahora han desmentido.

A una pretemporada de ensueño, con goleada incluida en amistoso al Real Madrid (7-3), el Atlético de Madrid ha empezado en la Liga con una buena racha de tres victorias consecutivas cortada el sábado por su derrota ante la Real Sociedad (2-0).

"Es el primer partido que nos toca perder, necesitamos mejorar y crecer y tenemos gente joven que tiene que tomar más peso en el equipo", advirtió tras el partido en San Sebastián el técnico Diego Simeone, que ha inculcado de su estilo a los nuevos reclutas en un tiempo récord.

La defensa rojiblanca, la línea más tocada por las salidas, mantiene su solidez con la llegada de Kieran Trippier y Renan Lodi para las bandas, donde también aportan soluciones al ataque, mientras en el centro Savic y José María Giménez sostienen el muro rojiblanco.



Y por delante, la abrupta marcha del delantero Antoine Griezmann se ha visto pronto olvidada con la buena actuación de la joven promesa -ya presente- portuguesa, Joao Félix, de 19 años, en asociación con Diego Costa.



Sobre el césped del Metropolitano madrileño, Joao Félix centrará la atención en un duelo de estrellas portuguesas con Cristiano Ronaldo, gran verdugo el pasado año de los rojiblancos y con el que se le suele comparar.

Joao Félix será una de las principales armas del Atlético de Madrid para tomarse la revancha del pasado año, cuando el 'Aleti' viajó en octavos de final a Turín con un 2-1 a favor para ver cómo Cristiano Ronaldo firmaba un triplete (3-0), que los dejaba fuera de la competición continental.

"Es difícil preparar algo en contra de un futbolista como él, es un animal del gol", advirtió este martes Simeone.

El Atlético de Madrid tiene ahora la ocasión de tomarse una pequeña revancha en la misma competición ante una Juventus, que llega todavía ajustándose tras el cambio de entrenador con la llegada de Sarri al banquillo tras la salida de Massimiliano Allegri.

Fuente: AFP

Juventus vs Atlético de Madrid: dónde se ubica el estadio?

