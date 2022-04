Por el boleto a semifinales. Este martes 12 de abril, desde las 14:00 (hora local) y 21:00 (hora española), Real Madrid vs. Chelsea EN VIVO ONLINE GRATIS medirán fuerzas en el Estadio Santiago Bernabéu por el partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League o también conocida Liga de Campeones. En el cotejo de ida los merengues celebraron (y sacaron una importante ventaja) por 3-1 con goles de Karim Benzema . Ahora deberán defender con éxito el resultado obtenido en Londres, pero no será tarea fácil, pues los ‘Blues’ saldrán con el cuchillo entre los dientes buscando la remontada. Los canales de transmisión del compromiso estarán a cargo de ESPN y STAR Plus para toda Sudamérica, y de Movistar+ para España. Además, en la web de El Comercio tendrás el minuto a minuto LIVE STREAMING con todas las incidencias.

Real Madrid vs. Chelsea por la UEFA Champions League | Fuente: @realmadrid