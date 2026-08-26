ESPN EN VIVO: transmite el Sorteo de la fase de liga de la Champions League 2026/2027 desde el Grimaldi Forum de Mónaco. La ceremonia arrancará a las 11:00 de la mañana (horario peruano) este jueves 27 de agosto del 2026. Para que puedas mirar el sorteo tendrás que poner en tu cableaoperador Movistar, DirecTV o Claro (en Perú) el canal respectivo. Si quiere seguir el partido por internet, tendrás que descargar la app de Disney+ (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. Si ya cuentas con una cuenta en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.