El Barcelona comenzó con todo su estreno en la Champions League 2026-27. Raphinha fue el encargado de abrir el marcador ante Feyenoord con un espectacular gol y, poco después, Karim Adeyemi apareció con otra gran definición para establecer el 2-0 en el Camp Nou.

El equipo dirigido por Hansi Flick encontró en sus atacantes la fórmula para golpear al conjunto neerlandés en un partido que marca el inicio de su camino en la principal competición europea.

Adeyemi marcó el 2-0 del Barcelona. Foto: @ESPNArgentina

Adeyemi firma una obra de arte para el 2-0

Si el primer gol había encendido al estadio, Karim Adeyemi se encargó de aumentar todavía más la fiesta azulgrana.

El atacante alemán marcó el 2-0 con una espectacular definición, convirtiendo una jugada que terminó en una auténtica obra de arte.

Además de ampliar la ventaja del Barcelona, el tanto tiene un significado especial para Adeyemi: es su primer gol en la Champions League.

SI HAY GOL, QUE SEA GOLAZO: Adeyemi y una obra de arte para el 2-0 del Barcelona contra Feyenoord.



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Con los goles de Raphinha y Adeyemi, el Barcelona consiguió una ventaja importante ante Feyenoord en la primera jornada de la fase liga de la Champions.

El conjunto de Hansi Flick busca comenzar con el pie derecho su participación europea después de un buen arranque de temporada en el fútbol español.