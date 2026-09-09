Adeyemi marcó el 2-0 del Barcelona. Foto: @ESPNArgentina
Adeyemi marcó el 2-0 del Barcelona. Foto: @ESPNArgentina
Por Redacción EC

El Barcelona comenzó con todo su estreno en la Champions League 2026-27. Raphinha fue el encargado de abrir el marcador ante Feyenoord con un espectacular gol y, poco después, Karim Adeyemi apareció con otra gran definición para establecer el 2-0 en el Camp Nou.

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