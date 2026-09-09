Gabriel Jesús comenzó a dejar su huella con la camiseta del Barcelona. El delantero brasileño marcó el 5-1 definitivo frente al Feyenoord en el Camp Nou, por la primera jornada de la Champions League, y celebró así su primer gol desde su llegada al conjunto azulgrana.

El atacante ingresó en los minutos finales y aprovechó la oportunidad para demostrar su presencia dentro del área. Con este tanto, el brasileño sumó confianza en su nuevo equipo y cerró una goleada contundente del Barcelona en su estreno continental.

El gol de Gabriel Jesús ante Feyenoord

La jugada nació desde la banda, donde Lamine Yamal recibió y encontró el espacio para enviar un centro preciso al área. Gabriel Jesús atacó el balón entre los defensores y se elevó para conectar un potente cabezazo.

El remate fue inatajable para el arquero del Feyenoord y terminó en el fondo de la red para establecer el 5-1 definitivo. El brasileño celebró con sus compañeros su primera anotación como futbolista del Barcelona.

Gabriel Jesús llegó al conjunto catalán sobre el cierre del mercado de fichajes y tuvo que esperar apenas dos partidos oficiales para estrenarse como goleador.

¿DEBUT EN #CHAMPIONSxESPN CON EL BARCELONA? ¡NO IMPORTA! Gabriel Jesús la peinó en la primera que tuvo y la mandó a guardar para el 5-1 vs. Feyenoord.



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Su primera aparición se produjo ante Valencia, cuando disputó nueve minutos. Frente al Feyenoord volvió a ingresar en el tramo final del encuentro y esta vez aprovechó una de sus primeras oportunidades para marcar.

La experiencia de Gabriel Jesús en Europa

El brasileño llegó al Barcelona después de su etapa en el Arsenal, club con el que ganó la Premier League y donde registró 32 goles en 123 partidos.

Además, Gabriel Jesús cuenta con experiencia importante en la Champions League. En el máximo torneo europeo acumula 13 goles en 35 partidos, números que ahora buscará ampliar defendiendo la camiseta del Barcelona.

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