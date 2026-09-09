Gabriel Jesús debutó como goleador del Barcelona y cerró la goleada ante Feyenoord. Foto: @SC_ESPN
Gabriel Jesús debutó como goleador del Barcelona y cerró la goleada ante Feyenoord. Foto: @SC_ESPN
Por Redacción EC

Gabriel Jesús comenzó a dejar su huella con la camiseta del Barcelona. El delantero brasileño marcó el 5-1 definitivo frente al Feyenoord en el Camp Nou, por la primera jornada de la Champions League, y celebró así su primer gol desde su llegada al conjunto azulgrana.

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