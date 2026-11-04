¡Respira el Real Madrid! Kylian Mbappé anota el 2-2 ante AEK Atenas por Champions League | VIDEO
¡Respira el Real Madrid! Kylian Mbappé anota el 2-2 ante AEK Atenas por Champions League | VIDEO
Por Redacción EC

Real Madrid reaccionó rápido y encontró el empate ante AEK Atenas por la fecha 4 de la Champions League. A los 78′, Kylian Mbappé apareció para marcar el 2-2 y darle un respiro a su equipo, que no la pasa bien durante el partido. El equipo de Jose Mourinho organizó una gran jugada colectiva: Bellingham envió un pase profundo para Dumfries, quien cruzó la pelota por el ancho del área rival. Allí apareció el francés, quien solo tuvo que empujarla para poner todo en orden.

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