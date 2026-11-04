¡Respira el Real Madrid! Kylian Mbappé anota el 2-2 ante AEK Atenas por Champions League | VIDEO

Real Madrid reaccionó rápido y encontró el empate ante AEK Atenas por la fecha 4 de la Champions League. A los 78′, Kylian Mbappé apareció para marcar el 2-2 y darle un respiro a su equipo, que no la pasa bien durante el partido. El equipo de Jose Mourinho organizó una gran jugada colectiva: Bellingham envió un pase profundo para Dumfries, quien cruzó la pelota por el ancho del área rival. Allí apareció el francés, quien solo tuvo que empujarla para poner todo en orden.

Real Madrid reaccionó rápido y encontró el empate ante AEK Atenas por la fecha 4 de la Champions League. A los 78′, Kylian Mbappé apareció para marcar el 2-2 y darle un respiro a su equipo, que no la pasa bien durante el partido. El equipo de Jose Mourinho organizó una gran jugada colectiva: Bellingham envió un pase profundo para Dumfries, quien cruzó la pelota por el ancho del área rival. Allí apareció el francés, quien solo tuvo que empujarla para poner todo en orden. DURÓ POCO LA ALEGRÍA GRIEGA: gran jugada colectiva, centro bajo de Dumfries y gol de Mbappé para equilibrar el partido entre Real Madrid y AEK Atenas. 📺 Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/JVFPkh5cjL — SportsCenter (@SC_ESPN) November 4, 2026 SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más buenas.practicas@comercio.com.pe @elcomercio_peru