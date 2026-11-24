Real Madrid encontró dos goles más en apenas cuatro minutos para acomodarse mejor ante el PSV, en partido por la fecha 5 de la Champions League. A los 60′, Jude Bellingham apareció para firmar una obra de arte y poner el 2-1 parcial. Cuatro minutos después, a los 64′, Arda Guler aprovechó un error defensivo y asistió a Kylian Mbappé, quien definió con todo el arco a disposición para el 3-1.

Real Madrid encontró dos goles más en apenas cuatro minutos para acomodarse mejor ante el PSV, en partido por la fecha 5 de la Champions League. A los 60′, Jude Bellingham apareció para firmar una obra de arte y poner el 2-1 parcial. Cuatro minutos después, a los 64′, Arda Guler aprovechó un error defensivo y asistió a Kylian Mbappé, quien definió con todo el arco a disposición para el 3-1. Gol de Bellingham ¡¡PARA ROMPERSE LAS MANOS APLAUDIENDO!! JUDE BELLINGHAM HIZO JUEGUITOS Y SACÓ UN TREMENDO DERECHAZO PARA MARCAR UN VERDADERO GOLAZO PARA EL REAL MADRID ANTE PSV. ¡LO-CU-RA! 📺 Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/Pfnc9AA4JT — SportsCenter (@SC_ESPN) November 24, 2026 Gol de Mbappé ¡FALTABA EL DE KIKI! Arda Guler recuperó la pelota tras un error en el fondo del PSV y asistió a Mbappé para que marque el tercer gol de Real Madrid. 📺 Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/fD3yiC8MOG — SportsCenter (@SC_ESPN) November 24, 2026 SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más buenas.practicas@comercio.com.pe @elcomercio_peru