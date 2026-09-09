Liverpool vs. Atlético Madrid EN VIVO HOY: ver transmisión del partido en el Estadio Anfield por la fecha 1 de la UEFA Champions League. ¿A qué hora juegan? El partido comienza hoy, miércoles 9 de septiembre de 2026, a la 2:00 p.m. (hora peruana), que son las 4:00 PM de Argentina, las 1:00 PM de México y las 3:00 PM de Estados Unidos. ¿Dónde ver partido ONLINE? ESPN y Disney+ Premium, transmiten el partido en Perú y resto de países de Sudamérica. Mientras que en México lo pasa FOX One. Por otro lado, en España lo transmite Movistar Liga de Campeones y en Estados Unidos, míralo a través de Paramount+ y Vix.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.