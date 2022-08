En una reciente entrevista para ESPN Brasil, Casemiro respondió por qué fichó por el Manchester United pese a saber que el club inglés no está clasificados para la UEFA Champions League 2022-23 . El mediocampista no se hizo problemas y dijo que eso no fue problema alguno. “Bueno, ya tengo cinco”, aseveró el futbolista en medio de risas. Cabe mencionar que los ‘Diablos Rojos’ disputarán la UEFA Europa League en la actual temporada. Mira el video viral que es tendencia en las redes sociales.

🗣 Periodista: “¿Por qué no jugar la Champions League no fue un factor impeditivo para llegar al United?”



🗣 Casemiro: “Bueno… Ya tengo 5, je”



Jajaja, qué tipazo. 🥲

pic.twitter.com/UHAR6Ib3OY — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 26, 2022