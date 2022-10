Porto aseguró su pase a octavos de Champions League este miércoles tras golear 4-0 al Brujas de visita por la penúltima fecha del grupo B, que se cerró con un Atlético vs Leverkusen en Madrid no apto para cardíacos. Una victoria de los ‘colchoneros’ hubiese aplazado la clasificación de los portugueses, pero esta no llegó de milagro a pesar de un penal sobre la hora cobrado con ayuda del VAR. La pena máxima fue vivida intensamente por los ‘Dragones’, que ya habían abordado el avión que los llevó de regreso a Portugal en el momento de la ejecución. Carrasco no estuvo fino y el plantel de Porto festejó a lo grande.

Todos os ângulos são bons para ver a festa no avião🤩



Estamos nos oitavos de final🙌#UCL pic.twitter.com/qiOB5DeJkG — FC Porto (@FCPorto) October 26, 2022

VIDEO RECOMENDADO Los mundiales de fútbol nos ha ofrecido interesantes goles, sin embargo a lo largo de la historia han existido goles importantes marcados por leyendas de este deporte. Disfruta sus mejores anotaciones.