Villarreal vs. Manchester City EN VIVO: ver transmisión del partido por la jornada 3 de la Champions League. Entérate a qué hora juegan y en qué canales ver el partido. (Foto: Getty Images)
Ver vs. EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio de la Cerámica por la fecha 3 de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 21 de octubre de 2025, a las 2:00 de la tarde (hora peruana), que son las 4:00 PM de Argentina y Chile, las 1:00 PM de México y las 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN, Disney Plus transmite en Sudamérica; Caliente TV y Amazon Prime Video lo pasan en México; y Movistar Liga de Campeones 2 en España. En Estados Unidos lo transmiten Paramount+ y Amazon Prime Video. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

Champions League EN VIVO.
Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.

