Polémica en Lisboa: Vinícius Jr acusó a Prestianni de racista y salió del campo en el Real Madrid vs Benfica | VIDEO

Un incidente de racismo marcó el duelo de playoffs de la Champions League entre el Real Madrid y el Benfica, cuando Gianluca Prestianni habría soltado un insulto contra Vinícius Jr, quien alertó de inmediato al árbitro. El juez activó el protocolo oficial y el partido se detuvo momentáneamente. El brasileño, que había anotado el 1-0, volvió a quedar en el centro de un episodio discriminatorio. Vinícius ha sufrido casos similares anteriormente, como el ocurrido ante Valencia en 2023, que generó sanciones y reavivó el debate sobre el racismo en el fútbol europeo actual hoy en las competiciones internacionales de alto nivel profesional.

