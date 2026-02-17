Polémica en Lisboa: Vinícius Jr acusó a Prestianni de racista y salió del campo en el Real Madrid vs Benfica | VIDEO

Un incidente de racismo marcó el duelo de playoffs de la Champions League entre el Real Madrid y el Benfica, cuando Gianluca Prestianni habría soltado un insulto contra Vinícius Jr, quien alertó de inmediato al árbitro. El juez activó el protocolo oficial y el partido se detuvo momentáneamente. El brasileño, que había anotado el 1-0, volvió a quedar en el centro de un episodio discriminatorio. Vinícius ha sufrido casos similares anteriormente, como el ocurrido ante Valencia en 2023, que generó sanciones y reavivó el debate sobre el racismo en el fútbol europeo actual hoy en las competiciones internacionales de alto nivel profesional.

Un incidente de racismo marcó el duelo de playoffs de la Champions League entre el Real Madrid y el Benfica, cuando Gianluca Prestianni habría soltado un insulto contra Vinícius Jr, quien alertó de inmediato al árbitro. El juez activó el protocolo oficial y el partido se detuvo momentáneamente. El brasileño, que había anotado el 1-0, volvió a quedar en el centro de un episodio discriminatorio. Vinícius ha sufrido casos similares anteriormente, como el ocurrido ante Valencia en 2023, que generó sanciones y reavivó el debate sobre el racismo en el fútbol europeo actual hoy en las competiciones internacionales de alto nivel profesional. ATENCIÓN: tras un reclamo de Vini Jr., el árbitro hizo el gesto por un "incidente de racismo".



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/1bcn7whdFd — SportsCenter (@SC_ESPN) February 17, 2026 VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.