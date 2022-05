Dos palabras le dijo Vinícius Junior a Florentino Pérez antes de la final. Dos palabras. “Ganamos seguro”, fue su respuesta cuando el presidente del Real Madrid quiso saber cómo se sentía una de sus estrellas previo a la final. Pero esta vez, el brasileño de sonrisa amplia -Ronaldinho Style- no era más ese regateador incansable al que se le apagaba el wifi cada vez que estaba cerca al arco rival. Esta vez, frente al “míster”, estaba parado uno de los futbolistas más determinantes de Europa: 21 goles y 20 asistencias hasta antes del duelo ante Liverpool.

Su gol, con el que batió un récord de Lionel Messi como el jugador más joven en anotar en una final de Champions, no llegó tras una jugada individual dejando como conos a defensores rivales. Llegó luego de un disparo/centro del uruguayo Federico Valverde. ‘Vini’ se vistió de killer, de ‘9′ que conoce el área rival como el patio de su casa, para solo tocar el balón y mandarla a guardar.

El beso al escudo mientras corría donde estaban sus compañeros suplentes y levantaba el dedo como diciendo presente. El abrazo con todos y la sonrisa interminable que seguro ya es póster en algunos hogares madridistas. “Creo que todavía no tengo noción de lo que he hecho hoy”, dijo al finalizar el partido. ¿Qué hizo? Nada menos que entrar en la historia de un gigante como el Real Madrid.

Aquel jovencito de 16 años que aún no debutaba en el Flamengo pero ya había sido comprado por el Real Madrid por 50 millones de dólares, hoy es uno de los grandes héroes de la decimocuarta Champions League conseguida por el cuadro merengue. Si no fuera por las milagrosas atajadas de Thibaut Courtois, el brasileño tal vez no estaría en la cima. Pero la comparte y es feliz haciéndolo.

Paolo Guerrero, su amigo, su guía

Nacido el 12 de julio del 2000, Vinícius se crio en una de las favelas más grandes de Brasil: São Gonçalo, Río de Janeiro. Las habitaciones estrechas que compartía con doce personas fueron testigos de sus grandes sueños de ser futbolista. A los diez años llegó al Flamengo, club en el que debutó en 2017 y a mediados de junio vio cómo llegaba Paolo Guerrero. Un Paolo que en ese entonces era figura del fútbol brasileño tras su exitoso paso por el Corinthians.

El arribo de Paolo a Flamengo fue toda una locura. Mientras Guerrero marcaba goles con el ‘Fla’, en las divisiones menores, Vinícius Junior tenía un ascenso vertiginoso. Él quería llegar a tener esa habilidad para anotar como la del peruano.

Así fue creciendo y así continuó formándose, teniendo como referencia de gol al goleador peruano. Allá por el 2017, el actual atacante del Real Madrid, era una de las promesas de Flamengo y del fútbol brasileño. En el ‘Fla’ decidieron subirlo al primer equipo.

Paolo Guerrero y Vinicius en un encuentro del Flamengo.

Con quien más congenió rápidamente fue con Paolo. Es importante destacar que los primeros minutos de su debut en Flamengo lo hizo haciendo dupla con Paolo Guerrero. Fue en el 1-1 ante Atlético Mineiro por el Brasileirão 2017.

Guerrero y Vini estuvieron juntos en el ‘Mengao’ en el 2017. Y también parte del 2018, donde ambos dejaron la institución brasileña. El peruano pasó a Internacional de Porto Alegre y el brasileño se unió al Real Madrid.

En todo ese tiempo formaron una gran amistad que perdura en el tiempo. Es más, cuando Paolo Guerrero volvió a jugar, luego de cumplir la mitad de su sanción por doping, Vinícius Junior fue uno de los que más se alegró. El brasileño puso “Feliz por tu regreso, crack @guerrero9. Juntos somos más fuertes. Esto aquí es Flamengo”.

El mensaje de Vinicius Junior a Paolo Guerrero tras los 100 goles en Brasil. (Instagram)

En varias ocasiones, Vinícius Jr. le ha dejado algunos comentarios a Paolo. Es más, veía las transmisiones en vivo que realizaba el atacante de la selección peruana. Se llevan tan bien, que el brasileño fue a visitarlo a la concentración de Perú en plena Copa América del 2019.

Vinícius Júnior se tomó el tiempo de llegar hasta la concentración de la selección peruana para llevarle una camiseta del Real Madrid al ‘Depredador’. El capitán de la blanquirroja también tenía guardado un polo para el brasileño.

“(Paolo Guerrero) Es un gran amigo que me ha enseñado mucho”, dijo el héroe del madridismo en el corto tiempo que tuvo para hablar con la prensa. Con eso bastaba para entender el cariño que hay entre ambos.