"He's our centre half, he's our number 4,

watch him defend, and we watch him score,

he'll pass the ball calm as you like...

He's Virgil van Dijk, he's Virgil van Dijk".

"Él es nuestro defensa central, él es nuestro número 4,

Lo vemos defender y lo vemos marcar,

el pasará el balón con calma como te gusta...

Es Virgil van Dijk, es Virgil van Dijk".

► Champions League: conoce a los ganadores en la gala de la UEFA | VIDEO



Bien dice Jürgen Klopp que se podría escribir un libro sobre las habilidades del zaguero holandés, quien superó a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en la elección del mejor jugador jugador de la UEFA en la temporada 2018-19. Pero, hasta el momento, la hinchada del Liverpool solo le ha escrito esta canción. La letra grafica lo que es el futbolista de 27 años: un gran defensor con el gol en la cabeza.

Así canta la hinchada del Liverpool. (Video: YouTube)

Con él en la zaga, el Liverpool sumó 38 partidos de la Premier League 2018-19 en los que solo cedió 22 goles en un torneo en los que se han marcado 1.011 tantos a la fecha. Además, en la misma cantidad de encuentros apenas ha perdido una vez, ante el Manchester City en enero último. Con Virgil van Dijk, una muralla roja se parado delante de los rivales, porque la temporada ante pasada los 'Reds' recibieron en promedio un gol por partido y sufrieron cinco derrotas.

"Lo primero que deben olvidar los aficionados del Liverpool es el precio", insiste Klopp. Y el primero en hacerlo fue el mismo Van Dijk. Los 85 millones de euros que los 'Reds' pagaron al Southampton en enero del 2018 lo convirtieron en el defensa más caro de la historia del fútbol, pero él ha sabido sacarse ese peso de la espalda a punta de quites, salidas limpias y goles.

En la Premier pasada sumó 4 tantos y dos asistencias, mientras que en la Champions League marcó dos veces, el primero en la victoria sobre el Bayern Múnich en Alemania que lo clasificó a cuartos de final y el segundo ante el Porto, previo al pase a semifinales.

Sus 193 centímetros son el baluarte de su seguridad, pero el holandés no solo es alto y cuenta con un excelente juego aéreo. Tiene también posicionamiento, sabe leer las jugadas, se adelanta, anticipa y resuelve fácil. Su pesado cuerpo también lo obliga a ello.



Ya antes Klopp tuvo un defensor de esas características. Fue Mats Hummels en el Borussia Dortmund. Es el tipo de jugadores que el técnico alemán busca y que ha sabido encontrar, sea el costo o inversión que se requiera.

"Soy fuerte. Obviamente soy bastante alto, me gusta mandar en la línea defensiva y tener el balón. Me gusta jugar como líder en la defensa y me siento cómodo con el balón", dice el mismo Virgil de sus cualidades.

En su momento, el zaguero holandés fue elegido por la Asociación de Futbolistas Profesionales de Inglaterra como el Mejor jugador de la temporada 2018-19. La elección es de los propios jugadores, lo que hace más meritorio el premio. Además, desde que John Terry fue galardonado en el 2005 un defensor no obtenía esa distinción.

Junto a él fueron elegidos en el equipo ideal de la temporada sus compañeros Alexander-Arnold, Andrew Robertson y Sadio Mané. Del City fueron escogidos seis jugadores: Ederson, Aymeric Laporte, Fernandinho, Bernardo Silva, Raheem Sterling y Sergio Agüero; y completa el once Paul Pogba del Manchester United.

Van Dijk como jugador del Celtic. (Foto: Reuters) Reuters

-No lo ascendieron y ahora cobran por él-

De padre holandés y madre de Surinam, Van Dijk nació en Breda y se hizo al fútbol desde pequeño en el Willem II. Estuvo 10 años pero no logró subir al primer equipo.

"Fue extraño porque habían varios clubes que me querían", contó en su momento. "Solo cuando el FC Groningen mostró interés, el Willem II me hizo una propuesta. No es así como funciona, pensé. También fue una oferta muy mala, así que elegí el FC Groningen". Así fue su historia en el 2009 con 18 años.

Como jugador del Groningen. (Foto: Getty Images) Captura

Pero Van Dijk sigue ligado al Willem II. Todo lo que genera el central en cuestiones económicas repercuten en el cuadro holandés. De la venta del Southampton al Liverpool, el Willem II cobró aproximadamente 350 mil euros por conceptos de derechos de formación. El Groningen, club que lo hizo debutar en Primera División, cobró 845 mil euros.

Luego de dos temporadas en el Groningen, los grandes de Holanda no se fijaron en él. Ni el Ajax, el Feyenoord y menos el PSV se aventuraron a ficharlo en el mercado del 2013. Groningen lo vendió al Celtic de Escocia por solo 3 millones de euros. Hoy Van Dijk cuesta 85 millones y es el mejor jugador de la Premier League. Muchos deben estar arrepentidos de no haber visto en él a una verdadera muralla defensiva.