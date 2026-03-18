Por Redacción EC

El futbolista francés William Saliba fue protagonista de una escena que ha dado la vuelta al mundo, no por una jugada dentro del campo, sino por su comportamiento fuera de él. Tras el pitido final, el defensor decidió tener un gesto especial con un recogepelotas, mostrando una actitud que fue aplaudida por aficionados.

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