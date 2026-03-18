El futbolista francés William Saliba fue protagonista de una escena que ha dado la vuelta al mundo, no por una jugada dentro del campo, sino por su comportamiento fuera de él. Tras el pitido final, el defensor decidió tener un gesto especial con un recogepelotas, mostrando una actitud que fue aplaudida por aficionados.

En medio de la tensión propia del partido, el joven recogepelotas había estado involucrado en una acción previa con el jugador, lo que generó cierta polémica durante el encuentro. Sin embargo, lejos de mantener cualquier tipo de molestia, Saliba optó por cerrar el episodio con un acto de deportividad.

Al finalizar el compromiso, el central se acercó al menor y le entregó la camiseta que utilizó durante el partido, un gesto que transformó completamente el momento y evidenció su calidad humana. La acción fue captada por cámaras y rápidamente se viralizó en redes sociales.

La reacción de los aficionados no se hizo esperar, destacando la humildad del jugador del Arsenal y calificando el gesto como un ejemplo de fair play. Más allá del resultado, la imagen dejó una lección de respeto y valores dentro del fútbol profesional.