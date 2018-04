YouTube: la emocionante narración del gol de Manolas en el Barcelona vs. Roma

La Roma obró una épica remontada al vencer el martes 3-0 al Barcelona para avanzar a las semifinales de la Champions League, dándole la vuelta a una desventaja de tres goles tras el partido de ida. En YouTube se ha viralizado una narración muy emocionante de esta victoria.

Los Giallorossi visaron su pase gracias al criterio de los goles de visitantes, pese a la derrota 4-1 en la ida de los cuartos de final.

El defensor griego Kostas Manolas anotó el gol decisivo (ver video de YouTube) con un frentazo tras un tiro de esquina a los 82 minutos, en un Stadio Olimpico que toda la noche fue una auténtica caldera. Manolas había sido uno de los villanos del previo partido en el Camp Nou, como autor de uno de los dos autogoles que parecían hundir al club italiano.

El narrador no puede creer cuando ve que Manolas anota el 3-0. Explota completamente de la emoción.

Mira el video de YouTube

"No fue suerte. Este es el resultado”, dijo el técnico de la Roma Eusebio Di Francesco. “Pero no nos conformamos con esto. Este equipo tiene que apuntar a (la final en) Kiev. Este es un equipo extraordinario. ¿Por qué no podemos tener esa ambición?”.